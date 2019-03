Zeno | il nonno di Bridget

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il problema della Coscienza diè quando si è obbligati a leggerlo a scuola: meglio farlo da soli, magari fumando di nascosto. Allora sì che ci identifichiamo con, soprattutto da ragazzi, perchéè tutti noi: traditore, inetto, provinciale, pieno di sensi di colpa per le sue dipendenze e i suoi pensieri scorretti. Possiamo disprezzarlo, ma mai sentirlo estraneo. Anche perché sessant’anni prima di Nanni Moretti in Palombella rossaCosini è uno per cui «le parole sono importanti». Con La coscienza di(1923) Italo Svevo racconta per la prima volta in un romanzo italiano l’uomo contemporaneo pieno di dubbi, ma anche di desideri:e Italo – anzi Hector, il suo vero nome – si somigliano parecchio, per ammissione di Svevo che era soprattutto uno scettico e un uomo allergico ai fanatismi, un uomo complesso quindi un uomo moderno. E anche se mentre scrive la Coscienza ...

