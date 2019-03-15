L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 09:45 proviene da RomaDailyNews.
romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 09:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 15-03-2019 ore 09:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 09:20… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-03-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 MARZO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 15 MARZO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA SELCIATELLA E APRILIA VERSO Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 15 MARZO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO Roma. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, SI RALLENTA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 15 MARZO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma. PER TRAFFICO INTENSO INVECE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; MENTRE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LA GIUSTINIANA VERSO L’ESTERNO; TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA A91 Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; SEMPRE PER UN INCIDENTE, PERMANGONO LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 18.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, LUNGHE CODE, ANCORA PER UN INCIDENTE, TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; SEMPRE PER UN INCIDENTE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, LUNGHE CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, TRA L’USCITA PER LA NOMENTANA E LA CASILINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN ALTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, LUNGHE CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, TRA L’USCITA PER LA NOMENTANA E LA CASILINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN ALTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; ANCORA LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA A1 A SEGUITO DI UN VEICOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA; UN VEICOLO IN FIAMME SULL’AUTOSTRADA A1 PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER GUIDONIA IN DIREZIONE FIRENZE FORTI RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PRENESTINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PORTANACCIO IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER ALTRO INCIDENTE CODE TRA A24 E PRENESTINA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E VIA DEL MARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER ALTRO INCIDENTE CODE TRA A24 E PRENESTINA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E VIA DEL MARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER ALTRO INCIDENTE CODE TRA A24 E PRENESTINA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E VIA DEL MARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO ...