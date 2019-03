Vandalizzare la statua di Montanelli è divertente quanto inutile

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)ladifonte: Repubblica Di recente ladi Indroè stata vandalizzata con della vernice rosa (lavabile). Al di là dell’effetto estetico – rosa e bronzo sono un connubio stupendo – mi affascina questo afflato iconoclasta. C’è chi vorrebbe addirittura far rimuovere laa causa di un fatto narrato dastesso; durante le campagne d’Africa, Indro comprò una bambina di 12 anni e la tenne come schiava per poi lasciarla lì a guerra finita. Una storia esecrabile, soprattutto per il modo autoassolvente in cui ne parla.Il fatto è che Indroè morto da quasi vent’anni.Quel che resta sono le sue opere, la capacità di sintesi, l’italiano affilato, l’analisi distaccata, le testimonianze degli anni più oscuri della nostra Storia. Lanon lo rappresenta col fucile o con una ...

salvatore_tonti : RT @LibereSinergie: Sì, #Montanelli è stato anche uno “stupratore colonialista” e le femministe hanno fatto bene a vandalizzare la sua stat… - LibereSinergie : Sì, #Montanelli è stato anche uno “stupratore colonialista” e le femministe hanno fatto bene a vandalizzare la sua… - antoniettadaqui : Sì, Montanelli fu anche uno stupratore e le femministe hanno fatto bene a vandalizzare la sua statua -