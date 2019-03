Ordine dei Giornalisti di Sicilia | Medaglia d' Argento a Francesco Pira per i 35 anni di

Vaccini : l’Ordine dei Biologi fa causa a 3 studenti per la loro pagina Facebook : L’Ordine Nazionale dei Biologi ha citato in giudizio al tribunale civile di Roma tre studenti di 23 anni, due iscritti all’Universita’ di Trieste e uno a Padova, che gestiscono la pagina Facebook “Biologi per la Scienza”. I tre, Gianluca Masella, Giovanni Schiesaro e Riccardo Spanu, avrebbero indotto nei lettori della pagina “il convincimento che l’attuale Presidente del Consiglio dell’ONB ...

Biathlon - Mondiali 2019 : gli azzurri per la staffetta mista e l’Ordine dei frazionisti. E’ caccia al podio : Nessuna sorpresa tra i nomi del quartetto azzurro, bensì nell’ordine dei frazionisti: domani scatteranno i Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia, e il primo titolo ad essere assegnato sarà quello della staffetta mista. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un ...

Morbillo - vaccinazione obbligatoria per i concorsi delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoL’obiettivo è l’eliminazione del Morbillo e della rosolia entro il 2023. È pronto il nuovo Piano nazionale del Ministero della Salute 2019-2023, che punta a raggiungere soprattutto i nati tra il 1975 e il 2000: circa 2,5 milioni di persone (per i nati dal 2001 in poi sono ...

Vittorio Feltri - la sfida all'Ordine dei giornalisti che lo processa : 'I terroristi sono bast***' : Ieri mattina sono stato 'processato' dall'Ordine dei giornalisti per un articolo che scrissi per Libero nel 2017, in cui auspicavo che i musulmani fortemente sospettati di essere violenti venissero ...

Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma - Dott Magi : “In sanità Zingaretti non ha potuto fare più di tanto nel Lazio” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma (Omceo) è intervenuto, nel corso del programma Genetica Oggi conDotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il programma sulla sanità di Zingaretti. “Riguardo i LEA – ha affermato Magi- purtroppo abbiamo una situazione dove non tutte le regioni hanno erogato i Livelli Essenziali di Assistenza in modo uguale perché la differenziazione delle modalità dei ...

Comunicato congiunto Ordine dei Giornalisti - Assostampa e Ussi Puglia : ... questo ingiustificabile divieto di ingresso ha impedito al collega " malgrado l'intervento degli agenti della DIGOS " di svolgere il suo lavoro, ovvero esercitare il diritto di cronaca, e impedire ...

Metà dei trasporti di merci pericolose a Basilea non è in Ordine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma : “Poche nascite - ogni anno perdiamo una città come Parma” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma è intervenuto, nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’aumento delle malattie croniche in Italia con relativo aumento della spesa pubblica. “La situazione va gestita – ha detto Magi – perché aumentano i malati cronici con l’avanzare dell’età, ci sono poche, pochissime, nascite e ...

Così l'Ordine dei biologi ha bruciato un tesoretto da 4 milioni di euro : ... sono questi gli ingredienti della vicenda Onb, che sta per Ordine Nazionale dei biologi, ente dedicato a chi di mestiere si occupa di scienza ma che, secondo il Tribunale di Roma, non avrebbe usato ...

Le reazioni della politica agli arresti dei genitori di Renzi. Parola d’Ordine M5s : “Non commentate” : Tra le prime reazioni agli arresti domiciliari dei genitori di Matteo Renzi, si registra quella del leader di Forza Italia. "Una cosa dolorosa, che non sarebbe accaduta se la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, tema che è assolutamente urgente" afferma Silvio Berlusconi, ribadendo la sua storica posizione sulla separazione tra giudici e pm. L'ex premier aggiunge che è "da cambiare la custodia cautelare che ...

Pavia - stop agli esami di Stato dei Biologi per protesta contro presidente dell'Ordine : E' una decisione che sta facendo discutere quella presa dall'Università di Pavia, che ha decretato lo stop agli esami di Stato dei Biologi. Questo provvedimento è Stato preso in segno di protesta contro le dichiarazioni del presidente dell'Ordine Nazionale Biologi, Vincenzo D'Anna, il quale vorrebbe finanziarie le ricerche dell'associazione Corvelva. Le stesse puntano a dimostrare che i vaccini non sono del tutto sicuri. I docenti pavesi non ci ...

"Il presidente dell'Ordine dei biologi è un no-vax" - professori per protesta bloccano gli esami a Pavia : Fermate tutte le commissioni d'esame contro Vincenzo D'Anna: ha finanziato le analisi dell'associazione Corvelva con l'obiettivo di dimostrare che i vaccini non sono sicuri.

Reggio Calabria : all'Ordine dei Medici il Giuramento d'Ippocrate : ... ufficialmente della famiglia dei Medici " ha osservato il Presidente dell'Ordine, Pasquale Veneziano Oggi è un punto di partenza, non certo di arrivo perché la scienza medica è in evoluzione ...