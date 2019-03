Napoli | Ancelotti | ' Con Arsenal sfida difficile | ma molto affascinante'

Europa League - Napoli trova l'Arsenal. Ancelotti : "Sfida affascinante" : Se l'urna di Nyon era stata benevola con il Napoli per il sorteggio dell'avversaria dei sedicesimi, Zurigo , e degli ottavi, Salisburgo ,, lo stesso non si può dire del verdetto per i quarti: per ...

Napoli – Infortunio Insigne - brutte notizie per Ancelotti : l’esito degli esami : Insigne si è sottoposto ad esami strumentali dopo il ritorno da Salisburgo, che hanno evidenziato un’elongazione dell’adduttore destro Il Napoli ottiene la qualificazione ai quarti di Europa League, ma perde tre calciatori per Infortunio. Si tratta di Insigne, Chiriches e Diawara tornati tutti malconci dalla trasferta di Salisburgo. Il club azzurro ha diramato questa mattina l’esito degli esami strumentali a cui si sono ...

Il Napoli e la tradizione negativa con le inglesi da sfatare - Ancelotti : "Sfida affascinante" : Sorteggio poco favorevole per il Napoli : ai quarti di Europa League, come si sa, c'è l' Arsenal , squadra che gli azzurri hanno incontrato nella Champions League 2013/14, con una vittoria per parte. ...

Europa League - sorteggio LIVE : il Napoli di Ancelotti è in attesa : Europa League sorteggio – La sconfitta sul campo del Salisburgo è ormai acqua passata, soprattutto perchè, il gol segnato in Austria, ha fatto si che il Napoli avanzasse verso i quarti di finale di Europa League. Dopo l’eliminazione dell’Inter, l’unica squadra italiana ancora in corsa è il Napoli di Ancelotti che potrebbe incrociare l’ex Sarri alla guida […] L'articolo Europa League, sorteggio LIVE: il Napoli ...

Salisburgo-Napoli - Ancelotti : “Bene Chirichies e Luperto” : SALISBURGO NAPOLI Ancelotti – Il Napoli trema, ma passa in Europa League. Alla Red Bull Arena, la squadra di Ancelotti perde 3-1 col Salisburgo, ma centra i quarti di finale grazie al secco 3-0 dell’andata al San Paolo. Nel primo tempo Milik sblocca la gara al 14′, poi Dabbur pareggia i conti al 25′. Nella […] L'articolo Salisburgo-Napoli, Ancelotti: “Bene Chirichies e Luperto” proviene da Serie A News ...

VIDEO Salisburgo-Napoli 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta indolore per Ancelotti : Il Napoli perde 3-1 in casa del Salisburgo, ma in virtù del 3-0 inflitto agli austriaci nella sfida d’andata, passa ai quarti di finale dell’Europa League di calcio. Chiude subito ogni discorso qualificazione il gol del vantaggio di Milik al 14′, ma al 25′ Arriva il pari di Dabbur. Nella ripresa vantaggio dei padroni di casa al 65′ con Gulbrandsen, mentre in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 di Leitgeb. GLI ...

Napoli - ADL sogna l'Europa per non rendere inutile la prima di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport analizza le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate prima del match contro il Salisburgo : 'L'argomento Europa è qualcosa in più di una semplice idea. La notte magica vissuta dalla Juventus ...

Salisburgo-Napoli conferenza Ancelotti : “Nessun calcolo qui per vincere” : SALISBURGO NAPOLI conferenza Ancelotti – Dopo la rimonta della Juventus in Champions League, che ha salvato i magri risultati delle italiane nell’Europa che conta, gli ottavi di finale della competizione continentale cadetta vedranno domani altre due squadre di Serie A battersi per un trofeo europeo: Napoli e Inter- La terza gara di ritorno degli ottavi […] L'articolo Salisburgo-Napoli conferenza Ancelotti: “Nessun ...