Monologo a Dritto e rovescio | Montanini | Il pubblico doveva ridere | è pagato per

(Di venerdì 15 marzo 2019)Stavolta nessuncomico. Alla seconda puntata,accantona la parentesi leggera che all’esordio era stata affidata a Giorgio. Una performance che aveva fatto discutere per l’imbarazzo e il gelo provocato nel, che evidentemente ha convinto gli autori della trasmissione di Retequattro a non ripetere l’esperimento.L’attore fermano, dal canto suo, aveva scelto la via del silenzio, evitando di commentare l’episodio nonostante le reazioni dei suoi fan, pronti a evidenziare come il contesto scelto non fosse idoneo per il suo tipo di comicità.: "Il, èper quello" pubblicato su TVBlog.it 15 marzo 2019 11:33.

