Luca Traini si dissocia dalla strage in Nuova Zelanda | dice il suo legale

Legale Traini : "Luca condanna l'attacco" : di Assunta Cassiano "Luca Traini ha rivisto il suo gesto, lo ha stigmatizzato e conoscendolo, per come sta vivendo e ripensando a quello che ha fatto, sono certo che condannerà questo gesto ". A dirlo ...

Attentato Nuova Zelanda. “Luca Traini” - “Migration compact” - “Kebab remover” : le scritte sui fucili usati dal terrorista : “Luca Traini“. “Sebastiano Venier“. “1571“, anno della battaglia di Lepanto. Ma anche “migration compact” e “kebab remover“. Sono alcune delle scritte che compaiono sulle armi utilizzate da Brenton Tarrant, il 28 australiano indicato dalle forze di polizia neozelandesi come autore dell’attacco alle due moschee di Christchurch, in cui sono morte almeno 49 persone. L'articolo ...

Attacco in Nuova Zelanda : sul caricatore di un killer c'è una dedica a Luca Traini : C'è un incredibile e inquietante "fil rouge" che lega la strage di Christchurch (in Nuova Zelanda) a Luca Traini, il 28enne di Tolentino che, nel febbraio dello scorso, a Macerata, ha sparato contro degli immigrati scelti a caso. Nelle ultime ore, infatti, si è scoperto che sul caricatore del mitra di uno dei killer, Brenton Terrant (anche lui 28 anni) sono stati incisi, come una dedica, i nomi di alcuni "uccisori di stranieri". La dedica a Luca ...

Nuova Zelanda - l'omaggio a Luca Traini sui mitra dei killer. Tutti i nomi scritti sulle armi : C'è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda a Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3...

Nuova Zelanda - il nome di Luca Traini sui mitra del killer Brenton Tarrant : C'è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda a Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3...

N. Zelanda - 49 morti in 2 moschee "I killer ispirati a Luca Traini" : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere. Il bilancio dell'attentato è di 49 morti e 20 feriti. Il nome di Luca Traini sui caricatori delle armi dei killer Segui su affaritaliani.it

