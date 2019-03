"E'veramente drammatico quello che è successo in Nuova Zelanda. Con me anche Lucaquell'attentato crudele. Lascia sconcertati anche la citazione dinei caricatori degli attentatori. Non c'è assolutamente nessuna attinenza. La mamma degli imbecilli è sempre incinta in tutti i paesi del mondo". Lo ha detto l'avvocato Giancarlo Giulianelli,di Luca, autore del raid xenofobo del febbraio 2018 e il cui nome compare nei caricatori usati per la strage in Nuova Zelanda.(Di venerdì 15 marzo 2019)

domingonarvaez1 : RT @RepubblicaTv: Nuova Zelanda, strage moschee. Il legale di Traini: 'Accostamento con il mio assistito è fuori luogo' - NotizieIN : Legale Traini condanna attacchi moschee - TelevideoRai101 : Legale Traini condanna attacchi moschee -