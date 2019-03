Inter | via libera alla coreografia per Belardinelli nel derby

Milan Inter - il Viminale : via libera alle coreografie in Curva Nord - "Salvini soddisfatto" : Via libera alla coreografia della Curva Nord dell'Inter, in vista del derby di Milano di domenica sera, a San Siro. Soddisfatto, secondo fonti del Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che auspicava un "dialogo costruttivo" tra tifoseria organizzata e Forze di Polizia per non rovinare

Femminicidio - pg Cassazione : “Via da sentenze giudizi morali o estetici”. Bonafede : “Legislatore deve Intervenire” : “Nelle sentenze bisogna occuparsi di fatti e non dare giudizi morali o estetici, e fare questo potrebbe costituire illecito disciplinare. Le sentenze devono essere risolte ed espresse in termini tecnici e deve essere rispettata la dignità delle persone e la correttezza verso le parti del processo“. Il Procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio è intervenuto a margine della presentazione del “Bilancio di responsabilità ...

Cina - Prodi 'apre' al governo : 'Italia Intercetti la nuova via della seta'. E sull'Ue : 'Pane mezzo cotto'" : Quando dico che Amsterdam ha fatto i suoi interessi, che la Grecia ha fatto i suoi interessi, succede come nella politica energetica: ognuno fa i suoi interessi. Il problema è che l'Europa è un pane ...

Scoperti gli Interruttori genetici che avviano processo di rigenerazione del corpo : Perdere un arto e non preoccuparsi di niente, perché basterà attendere qualche tempo per vederlo ricrescere autonomamente. Chissà se la medicina del futuro potrà donare all'uomo questo dono, oggi di ...

[L'Intervista] Crosetto : "La via della Seta? Vicenda gestita con superficialità. Ecco perchè preoccupa" : Cina è lo stato più forte al mondo ma anche uno dei meno democratici e mette direttamente le mani nell'economia per conquistare i mercati. Questo non va mai dimenticato né sottovalutato. Il problema ...

Consob - via libera dell'Anac a Savona : "Nessun conflitto di Interessi" : MILANO - Semaforo verde dell'Autorità anticorruzione alla nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona. L'Anac, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità ...

Streaming : Apple scatena la guerra della tv via Internet : L'invito è nero, lucido, con la silhouette della mela morsicata e le parole: «It's show time». È l'ora dello spettacolo: scocca il 25 marzo alle 10 del mattino, ora locale di Cupertino, California. ...

Via della Seta - governo sotto attacco. E Interviene anche l'Ue : Milano, 12 mar., askanews, - Dopo la questione Tav si apre un nuovo fronte all'interno del governo: questa volta è la la Via della Seta. A far esplodere la polemica è la prevista firma di un ...

Scala : Morelli (Lega) invia Interrogazione a Bonisoli su ingresso sauditi : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "È di questi giorni la notizia dell’eventuale ingresso del governo dell'Arabia Saudita ai vertici della Scala in cambio di una donazione di 3 milioni all’anno per 5 anni. Una simile operazione significherebbe l’ingresso nel cda dei rappresentanti di un Paese sul quale c

Via della Seta - governo sotto attacco. E Interviene anche l’Europa : Sulla Via della Seta si apre una nuova frattura all'interno del governo, che è anche sottoposto agli attacchi delle opposizioni. A far esplodere la polemica è la prevista firma di un protocollo d'intesa fra Italia e Cina relativo all'iniziativa strategica infrastrutturale della "Belt and Road" (o "Nuova Via della Seta"). Proprio oggi la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui si ricorda che Pechino è un "partner" dell'Ue, ma ...

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

Viaggio nelle città sostenibili. La visione Internazionale di Verona : Auto elettriche, strade e infrastrutture nuove, oltre a una fitta rete di relazioni internazionali. Sono questi i cardini su cui la città di Verona sta costruendo il suo futuro sostenibile. “Verona tra qualche anno sarà una città sostenibile, all'avanguardia, all'altezza delle più importanti capitali europee” ha spiegato Federico Sboarina, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Verona. Si tratta di una vera e propria trasformazione che ...

Viaggio nelle città sostenibili. Le ambizioni Internazionali di Verona : Auto elettriche, strade e infrastrutture nuove, oltre a una fitta rete di relazioni internazionali. Sono questi i cardini su cui la città di Verona sta costruendo il suo futuro sostenibile. “Verona tra qualche anno sarà una città sostenibile, all'avanguardia, all'altezza delle più importanti capitali europee” ha spiegato Federico Sboarina, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Verona. Si tratta di una vera e propria trasformazione che ...

Il Pd porta la via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'accordo con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...