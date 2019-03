Insultato e boicottato perché assume un pizzaiolo di colore | Razzisti fuori dal mio

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ha assunto un giovane ragazzo africano comee da quel momento il suo ristorante si è svuotato. Succede a Montescudo-Montecolombo, piccolo paesino in provincia di Rimini. Protagonista della vicenda è Riccardo Lanzafame, gestore di una storica locanda: l'imprenditore, da quando ha assunto - il gambiano era il mese di novembre -ha registrato un crollo verticale della clientela e del lavoro.Il caso scoppia ufficialmente a febbraio quando - come riportato AltaRimini - su un gruppo Facebook dedicato alla vita della cittadina, è comparso un post che lo stroncava di netto: "C'era scritto che non sono in grado di gestire la struttura e che se ho fattore un ragazzo africano a fare le pizze, tanto valeva che prendessi anche un Papa nero".Il ragazzo è in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari e da circa due anni studia in un istituto alberghiero della zona."Dopo ...

