Infortunio Insigne | tegola Napoli | i tempi di recupero | out per la Nazionale

(Di venerdì 15 marzo 2019)– Appena rientrati da Salisburgo,, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti.ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per l’attaccante idi recuperi sono stimati in 3 settimane. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3 settimane di stop. Diawara ha riportato una infrazione dell’osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni. Unaper importante per Carlo Ancelotti è soprattutto lo stop dell’attaccante, il calciatore out per 3 settimane sarà dunque costretto a saltare gli appuntamenti con laSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo: idi, out per lasembra essere il ...

