In Alto Adige è tornata la neve | 30 cm lungo la cresta di confine con l’Austria

Borse di studio IZS Lazio e Toscana e concorso assistente sanitario in Alto Adige : Anche a metà marzo è possibile candidarsi per differenti concorsi pubblici. In particolare, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ha emanato un nuovo avviso per l'assegnazione di Borse di studio, nell'ambito del progetto di ricerca e per l'invio di candidature per l'anno 2019. Mentre l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha indetto un concorso, per la professione di assistente sanitario. IZS Lazio e Toscana: ...

Dalla Spagna all’Inghilterra - in Alto Adige il TEDx che unisce l’Europa : Dalla Spagna all’Inghilterra, dal Belgio alla Serbia. Bolzano e l’Alto Adige diventano una piccola Europa nel cuore del vecchio continente. L’occasione? Sarà la terza edizione di TEDxBolzano, l’unico TED trilingue, che punta a fare del capoluogo Altoatesino una terra senza confini. Con un melting pot culturale che vede presenti, fra speaker e organizzatori, almeno otto nazionalità diverse. E se l’Europa è ben rappresentata (con presenze da ...

Parco dello Stelvio : intesa Trentino - Alto Adige e Lombardia : Lavorare assieme, in una cornice condivisa, valorizzando le proprie specificità. Così, Trentino, Alto Adige e Lombardia intendono impegnarsi per garantire una gestione del Parco Nazionale dello Stelvio unitaria e coordinata, in grado di valorizzare la biodiversità, ma anche di dare risposte alle persone che vi abitano e vi lavorano. Da questa premessa nasce la doppia firma che oggi a Milano è stata apposta dal vicepresidente della Provincia ...

Ecobonus : in Trentino Alto Adige 12mila euro se acquisti una elettrica : “In Trentino Alto Adige gli Ecobonus per l’acquisto di un’auto elettrica, entrati in vigore il 1 marzo, possono arrivare fino a 12.000 euro. Agli incentivi previsti dal Governo con la manovra, pari a 6.000 euro nel caso della rottamazione, è possibile aggiungere infatti i contributi della Provincia”. Queste le parole del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il ...

Trentino Alto Adige : vasto incendio fra Laghi Lamar e pendici della Paganella : Non c'è pace nell'area dei Laghi di Lamar, in Trentino Alto Adige, colpita anche nelle ultime ore dai incendi. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nel combattere le fiamme...

Alto Adige - il Meteo a Febbraio 2019 : temperatura sopra la media di 2°C : “Anche il mese di Febbraio, come i due mesi che l’hanno preceduto, è stato caratterizzato da un clima particolarmente mite“: lo si legge in una nota della provincia di Bolzano. “Le temperature si sono collocate di 1,5° – 2° al di sopra della media registrata nel lungo periodo. A ciò hanno contribuito soprattutto due settimane di alta pressione durate le quali si sono registrare temperature elevate e giornate soleggiate ...

Maltempo : “Come promesso 210 milioni al Trentino Alto Adige” : “Con lo stanziamento di 210 milioni di euro per i danni del Maltempo in Trentino-Alto Adige il Governo mantiene gli impegni assunti con i cittadini dando risposte concrete al territorio. Come avevamo annunciato in occasione della visita alle zone colpite, sono stati stanziati 133 milioni per la Provincia di Trento e 80 per la Provincia di Bolzano. Oltre 200 milioni di euro che si aggiungono alle risorse gia’ erogate e potranno essere ...

Il treno delle Dolomiti non è mai partito. Veneto e Alto Adige freddi : Si registra infine una discussione sui passi Dolomitici , agli onori della cronaca dopo il dietrofront della nuova giunta provinciale leghista a Trento sulla chiusura estiva. «Chiudeteli, anche un'...

Assegni familiari in Alto Adige - il panorama dei sostegni : La Provincia di Bolzano sostiene le famiglie con una serie di misure economiche importanti. “La famiglia rappresenta uno dei pilastri

Meteo - anticipo di primavera in Alto Adige : +20°C - caldo anche nel weekend : anticipo di primavera in Alto Adige, dove si registrano temperature intorno ai +20°C. L’innalzamento delle temperature è stato causato dal vento Foehn che soffia da nord. A Bolzano la massima è stata di +21°C, +20°C quella a Merano. Temperature primaverili anche a Silandro (+16°C) e Bressanone (+15°C). Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin fa comunque presente che non si tratta di un record storico. Nel febbraio del 2008 furono ...

Meteo - assalto siberiano con gelo e neve (ma sarà breve). In Alto Adige 20 gradi : «Questo forzato anticipo di Primavera che sta vivendo la nostra Penisola, è destinato a subire un duro colpo». A dare le previsioni è l'esperto de...

Anticipo di primavera in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 22 FEB - Anticipo di primavera in Alto Adige, dove si registrano temperature intorno ai 20 gradi. L'innalzamento delle temperature è stato causato dal vento Foehn che soffia da nord. ...

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO Alto Adige - SÜDTIROL * nomine Ufficio Presidenza : « Savoi Tauber e Urzì eletti Segretari questori - Fumata nera ... : * Ecco la cronaca della seduta. Il CONSIGLIO REGIONALE si è aperto con la ratifica dei Capigruppo consiliari. In CONSIGLIO, in questa legislatura saranno 15: LANZ Gerhard , SVP SÜDTIROLer Volkspartei,...

Maltempo : in Alto Adige sgomberati oltre 200mila metri cubi di legname : La tempesta denominata “Vaia” nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre 2018 ha abbattuto in Alto Adige circa 5900 ettari di bosco, per lo più abeti. Questa superficie è stata rilevata dal punto di vista cartografico, ma vi sono anche altre aree, a macchia di leopardo, che sono difficilmente quantificabili. Il 5 novembre il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha dichiarato lo stato di emergenza per tutta la Provincia di Bolzano ...