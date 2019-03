F1 | Raikkonen non si pone limiti | “non vedo l’ora che arrivi la qualifica | dietro i top

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato al termine delle due sessioni di libere, svelando di essere impaziente di scendere in pista per le qualifiche di domani Un decimo di gap da Vettel, con Leclerc e le due Renault alle proprie spalle. Kimiha fatto faville nella seconda sessione di libere del Gp d’Australia, mettendo in mostra una C38 alquanto competitiva insieme ad Antonio Giovinazzi.photo4/LapresseInterrogato al termine della giornata di lavoro, Iceman si è detto soddisfatto del comportamento dell’Alfa Romeo, svelando di essere impaziente di scendere in pista nelle qualifiche di domani: “ci siamo messi alle spalle una giornata di lavoro decisamente solida, non abbiamo incontrato particolari problemi. Dobbiamo ancora lavorare a livello di assetto per migliorare un po’ il bilanciamento della vettura, ma nel complesso il feeling ...

