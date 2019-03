Divorzio tra due donne | riconosciuto l' assegno di mantenimento alla più ' debole'

Divorzio tra due donne : assegno di mantenimento alla più debole : assegno di mantenimento periodico a favore della "coniuge"' più debole. Lo ha stabilito il Tribunale di Pordenone che, in una causa di Divorzio fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno a favore della parte più debole.L'assegno di mantenimento, di 350 euro al mese, sarà così a carico della coniuge più forte dal un punto di vista economico che occupa ancora l'abitazione condivisa dalle due.Il TribunaleNel provvedimento del ...

Decretone all'esame del Senato : stretta su "furbetti" Divorzio e stranieri : Prosegue nell' Aula del Senato l'esame del Decretone che regola Reddito di cittadinanza e Quota 100 per la pensione. Il testo è in prima lettura a Palazzo Madama e dopo il via libera, atteso per la ...

Reddito di cittadinanza - stretta su furbetti del Divorzio e stranieri : ok del Senato : L'aula del Senato ha approvato l'emendamento al decreto legge rdc e quota 100, che punta a escludere i furbetti dal Reddito di cittadinanza. Approvata anche la norma che obbliga gli stranieri...

Decretone : ok dell'Aula a stretta su furbetti Divorzio e stranieri per reddito - LE MISURE : Via libera dell'Aula del Senato alla stretta contro i 'furbetti del divorzio' e per l'accesso al reddito di cittadinanza degli stranieri extracomunitari . L'assemblea ha confermato il voto agli ...

Le saltano le nozze perché non è stato trascritto il Divorzio di 16 anni prima. Fa causa : Per una mancata trascrizione 16 anni fa una donna non ha potuto sposarsi. Quasi sull'altare ha scoperto che risultava ancora coniugata con l'ex marito , lasciato appunto anni prima. Le nozze saltate ...

Gregoraci-Briatore : contratto milionario dopo il Divorzio : Nel corso dello show il giornalista ha parlato dei celebri accordi prematrimoniali stipulati dalle coppie più ricche e conosciute del mondo: da Jackie Kennedy e Aristotele Onassis, sino a Mark ...

La Regina Elisabetta pianifica il Divorzio tra Meghan Markle e Harry : La duchessa Meghan Markle non è molto amata dalla Regina Elisabetta, e a quanto pare a corte c’è già pronto un piano di divorzio. Secondo il magazine “Globe”, una mail di un membro della famiglia reale svelerebbe le intenzioni di Elisabetta dopo i continui comportamenti sopra le righe dell’attrice americana. Un guardaroba griffato che fa discutere, una serie di fughe da palazzo dei membri dello staff, le concessioni in deroga al ...

