Cheesecake con philadelphia e Nutella | ricetta e calorie

(Di venerdì 15 marzo 2019)conLaè un dolce bello, goloso che si presta a qualsiasi tipo di personalizzazione. La versione con laè perfetta con l’avvicinarsi della giornate calde. Si tratta di un dolce dal successo assicurato!Ecco qui gli ingredienti della: Per fare la base della(circa 24 cm) avrete bisogno di 180 grammi di biscotti Digestive e di 80 grammi di burro. Per il ripieno invece saranno necessari 500 grammi die altrettanti di formaggio fresco spalmabile. Per la decorazione finale potreste utilizzare 30 grammi di granella di nocciole e, per dare un tocco decisamente unico, dei Ferrero Rochet tagliati a metà.Tartine mimosa:con bimby e, come si fannoPreparazione per lacon: Per preparare laalla...

