Untore Hiv | condannato a 16 anni 8 mesi

VALENTINO TALLUTO - Untore Hiv CONDANNATO A 22 ANNI/ Motivazioni sentenza - 'non si è pentito : niente sconti' : VALENTINO TALLUTO CONDANNATO in Appello a 22 ANNI di carcere: le Motivazioni della sentenza spiegano come l' UNTORE di Hiv non si sia mai pentito .

Claudio Pinti - “l’Untore” dell’Hiv di Ancona è ricoverato in gravi condizioni in ospedale : L'autotrasportatore marchigiano di trentasei anni era atteso in aula oggi per la sentenza del processo in cui è imputato di lesioni personali gravissime per aver contagiato di Hiv la sua ex fidanzata e di omicidio volontario per la morte della ex compagna. Non si è presentato perché ricoverato.Continua a leggere