Squalifica Ronaldo | la stampa spagnola fa tremare la Juve | multa e non solo…

Juventus - Cristiano Ronaldo a rischio Squalifica in Champions : Il timore squalifica in Champions League dopo l'euforia per Cristiano Ronaldo : la Uefa infatti aprirà un'indagine in base alle immagini televisive acquisite per analizzare l'esultanza del portoghese ...

Champions League - Cristiano Ronaldo a rischio Squalifica : c’è una differenza tra il suo gesto e quello di Simeone : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica dopo l’esultanza alla Simeone che è adesso sotto l’attenta analisi del giudice sportivo dell’Uefa Cristiano Ronaldo al centro di un vero e proprio caso dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid. Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi ai quarti di finale grazie ad una tripletta da favola, ma la sua esultanza continua ad alimentare un dibattito notevole e potrebbe ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a rischio a Squalifica in Champions League : Neanche il tempo di godersi l'importante vittoria negli ottavi di Champions League che potrebbe arrivare una brutta notizia per la Juventus in vista dei quarti di finale della competizione europea previsti per aprile. Il motivo riguarda in particolar modo l'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il match di ritorno degli ottavi di finale vinto dalla Juventus per 3-0 grazie proprio alla tripletta del portoghese. Le telecamere hanno infatti pescato ...

Juventus : Cristiano Ronaldo a rischio Squalifica in Champions League : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante portoghese rischia una multa, proprio come successo all'allenatore argentino Simeone in seguito al gesto analogo compiuto nella gara d'andata al ...

Squalifica Ronaldo - i rischi per il portoghese in vista dei quarti di finale della Juve : Squalifica Ronaldo – Impresa della Juventus che ha ribaltato il 2-0 dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, successo con il netto 3-0 e pass per i quarti di finale staccato. Il grande mattatore e protagonista è stato Cristiano Ronaldo, il portoghese autore di una tripletta strepitosa ma l’uomo della qualificazione è stato sicuramente Federico Bernardeschi, partita impressionante per l’ex Fiorentina ...

Clamoroso Cristiano Ronaldo : rischia Squalifica per l'esultanza alla Simeone! : Cristiano Ronaldo rischia una sanzione a seguito dell'esultanza di ieri sera in stile Simeone: tutti i dettagli in merito al calciatore juventino Juventus-Atletico Madrid è stata la notte di Cristiano ...