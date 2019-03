Simona Ventura | età | fidanzato e figli La carriera in Rai

Niccolò Bettarini - scarcerato per i problemi con la droga l’aggressore del figlio di Simona Ventura. Il gip : “Si curi” : Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Guido Salvini ha stabilito la scarcerazione di Davide Caddeo, il 30enne condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellato nel luglio scorso Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’uomo sconterà comunque la sua pena agli arresti domiciliari, con l’obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove lavorerà. Il ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Chi è Stefano Bettarini Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del ...

Simona Ventura farà la coach a The Voice? Carla Bruni in lizza : The Voice 2019 anticipazioni: Simona Ventura coach e conduttrice? Tra meno di un mese inizierà la nuova edizione del talent show The Voice. E a tal proposito il popolare blog televisivo TVblog.it ha lanciato poco fa una voce di corridoio che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale, pare che Simona Ventura potrebbe fare sia la conduttrice che la coach di The Voice ...

Paola Caruso mamma : è nato Michele. L'annuncio di Simona Ventura : Super Simo , che è mamma di tre figli, Caterina, Giacomo e Niccolò,, ha accolto a modo suo la Caruso nel 'mondo delle mamme'. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo una foto che la ritrae ...

Pamela Prati riunisce Mara Venier e Simona Ventura : invitate al matrimonio : Servivano le nozze di Pamela Prati per riunire nuovamente Simona Ventura e Mara Venier. Le due conduttrici infatti sono fra gli invitati alle nozze della showgirl sarda. A 60 anni la Prati ha trovato l’amore e presto si sposerà con l’imprenditore Marco Caltagirone. La coppia convive da tempo e ha ottenuto l’affidamento di due bambini. La cerimonia – privatissima – è fissata per la fine di marzo, quando Pamela ...

Simona Ventura : età - fidanzato e figli. La carriera in Rai : Simona Ventura: età, fidanzato e figli. La carriera in Rai carriera e vita privata di Simona Ventura Dopo anni tra Mediaset e Sky, Simona Ventura è pronta per tornare in Rai. Sarà un rientro in grande stile quello di Simona che a breve prenderà le redini del talent show The Voice of Italy 2019. È stato proprio Carlo Freccero, direttore di Rai 2, a volere fortemente la presentatrice al comando del programma che, negli ultimi anni, non ha ...

Simona Ventura in lacrime da Vespa dopo il dramma del figlio : Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta” Simona Ventura è tornata a parlare della terribile esperienza vissuta dal figlio Niccolò Bettarini, accoltellato lo scorso luglio davanti a una famosa discoteca di Milano. La Ventura ha trattenuto a fatica la commozione ripercorrendo quei tragici momenti: “Perché volevano ucciderlo? – si è chiesta – un tempo c’erano le risse, ma oggi c’è una vigliaccheria latente. ...