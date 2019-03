Paura per Lorenzo Jovanotti | la suocera cade | grave ma non in pericolo di vita

tvzap.kataweb

(Di giovedì 14 marzo 2019)per ladi. Lorenza Valiani, 73 anni, madre di Francesca Valiani (la moglie diCherubini), è caduta il 13 marzo da un muretto della sua abitazione, nella zona di San Martino a Bocena, frazione di Cortona (Arezzo). La notizia è stata resa pubblica solo oggi. Nella caduta la donna ha sbattuto la testa (e avrebbe perso i sensi in un primo momento) e ha riportato fratture in più parti del corpo. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con automedica che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso. La donna è stata portata in ambulanza fino all’elicottero e poi trasferita all’ospedale Le Scotte di Siena, ma non sarebbe indi. Avvisati subito anche la figlia Francesca Valiani e. La coppia in questo periodo si trova negli Stati Uniti per alcuni impegni professionali dell’artista., foto con la ...

