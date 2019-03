Paris è il re del SuperG

Sci : Paris vince la Coppa del mondo di Super G : Il 29enne azzurro ha coronato una stagione trionfale aggiudicandosi il SuperG di Soldeu, a Andorra, valido per le finali della Coppa del mondo di sci alpino e, per la prima volta in carriera, ha ...

Sci : Paris vince la Coppa del mondo di Super G : Dominik Paris ha conquistato la Coppa del mondo di Super G. Il 29enne azzurro ha coronato una stagione trionfale aggiudicandosi il SuperG di Soldeu, a Andorra, valido per le finali della Coppa del mondo di sci alpino e, per la prima volta in carriera, ha vinto il titolo in questa specialità, 24 anni dopo un altro italiano, Peter Runggaldier. Paris ha preceduto di 0.15 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e ...

Dominik Paris SUPER CAMPIONE di tutto! Ennesimo trionfo in superG : vince la Coppa del Mondo dopo l’oro iridato! : SUPER CAMPIONE di tutto. Dominik Paris mette la ciliegina sulla torta alla stagione migliore della sua carriera, vincendo il SUPERG di Soldeu e, soprattutto, la Coppa del Mondo di specialità. Già oro iridato il mese scorso ad Are, l’altoatesino è diventato ormai il dominatore indiscusso della disciplina. Oggi, ad Andorra, sarebbe bastato un terzo posto al nativo di Merano per aggiudicarsi matematicamente la sfera di cristallo. Il fenomeno ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris Re del SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - il superG maschile di Soldeu chiude la stagione di CdM : Paris a caccia della Coppa di Specialità : Alle 12 scatta la finale a Soldeu, il primo a partire sarà Innerhofer, Dominik Paris al via con il numero 7 Pronti, via e tocca a Christof Innerhofer. Sarà lui ad aprire le danze nel superG di Soldeu, ultimo atto stagionale che assegnerà la Coppa di Specialità. Al momento c’è Dominik Paris in testa alla classifica con 330 punti: con un terzo posto sarebbe sicuro del trionfo indipendentemente dal risultato dei suoi ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Dominik Paris vuole la Coppa di SuperG e cerca il bis dopo la vittoria in discesa : Dominik Paris si presenta al cancelletto di partenza con del Super G di Soldeu con 54 punti di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Inutile negare che la distanza tra l’azzurro e il suo rivale è abbastanza rassicurante quando manca solo una gara al termine. L’altoatesino è vicinissimo a conquistare la sua prima Coppa del Mondo della carriera e non c’è modo migliore nell’approcciare alla giornata di domani ...

Paris : 'Non baratterei Kitzbuehel con la Coppa del Mondo - Feuz ha fatto il suo' : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Soldeu e ha giganteggiato durante la Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l'azzurro si è imposto sulla neve di Andorra ma purtroppo la Sfera di Cristallo di specialità gli è sfuggita per venti punti in favore dello svizzero Beat Feuz, ci riproverà ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Non baratterei Kitzbuehel con la Coppa del Mondo. Feuz ha fatto il suo - dovevo essere più continuo” : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Soldeu e ha giganteggiato durante la Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’azzurro si è imposto sulla neve di Andorra ma purtroppo la Sfera di Cristallo di specialità gli è sfuggita per venti punti in favore dello svizzero Beat Feuz (ci riproverà domani in superG dove è attualmente leader della classifica). Il nostro portacolori ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della ...

Paris vince la discesa libera delle finali di Coppa del Mondo : ... nel tratto successivo ha disegnato linee perfette che gli hanno fatto guadagnare velocità, poi ha proseguito la propria gara senza sbavature e si è messo alle spalle il campione del Mondo Kjetil ...