Novità in arrivo per Cyberpunk 2077?

(Di giovedì 14 marzo 2019)è un gioco indubbiamente molto atteso, e gli appassionati allo studio polacco CD Projekt Red sempre in cerca diin merito allo sviluppo del gioco, il quale sembra ancora lontano dall'essere concluso.Ebbene, stando al profilo Twitter ufficiale del gioco, potrebbero esserci prestoin. Come possiamo vedere infatti il team di sviluppo ha condiviso sul social network una curiosa immagine GIF nella quale, in bianco e nero, possiamo vedere un robot intento a preparare un confezione di pop corn e riempire un calici. Non vi è testo ad accompagnare la GIF, ma il messaggio potrebbe essere interpretato come un "preparatevi allo spettacolo" o qualcosa di questo genere.E voi come la pensate?Leggi altro...

