nata un' amicizia tra Meghan e il principe Carlo?

Fine riprese per la serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - tra i due protagonisti è nata un’amicizia : Tempo di saluti sul set della serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: le riprese della produzione Sky sono praticamente terminate, come testimonia il saluto dell'attore americano al collega italiano con cui ormai ha stretto un'amicizia dopo mesi di lavoro gomito a gomito. Tornato in Italia insieme a sua moglie Jillian per pochi giorni, Patrick Dempsey ha ultimato le riprese di Diavoli (titolo originale Devils), serie ispirata ...