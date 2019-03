Napoli | ADL sogna l' Europa per non rendere inutile la prima di Ancelotti

Elicotteri di lusso - il volo hi-tech di Adler da Napoli alla fiera di Atlanta : Dalle auto agli Elicotteri e agli aerei. È una settimana cruciale per l'Adler presieduta da Paolo Scudieri che mentre presenta, al Salone di Ginevra, 7-17 marzo,, la supercar ibrida Mole Almas di cui ...

Napoli - ADL pizzica la Juve : "Che senso ha vincere con 200 mln di debiti?" : "Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per prendere un calciatore che senso avrebbe vincere?". Da Dimaro, "Sono qui per finalizzare il nuovo contratto per i ritiri dei prossimi tre anni", ...

Ancelotti : "Napoli come l'Atletico Madrid. AdL - fammi conoscere De Niro" : Carlo Ancelotti chiede più " cazzimma " ai suoi giocatori: "Mi piacerebbe un Napoli versione Atletico Madrid : ti fanno giocare male, sono molto organizzati, aggressivi, anche con l'arbitro: un calcio ...

Clamoroso a Napoli - ADL annuncia : «Non c'è intesa - Hamsik resta» : «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi...

Napoli - si complica il passaggio di Allan al PSG : ADL vuole 120 milioni : Secondo il Corriere dello Sport, questa la situazione tra il Napoli ed Allan : 'Il Paris Saint-Germain ha definito con lo Zenit l'acquisto di Paredes per 45 milioni di euro, e così, sebbene non sia escluso il doppio colpo, l'...

Napoli - il Psg rilancia per Allan e ADL pensa alla nuova partnership : allan al Psg, l'affare non è proprio vicinissimo ma il club parigino ha piazzato una nuova offerta da oltre 60 milioni , bonus compresi, su cui bisognerà discutere, che sta inducendo in tentazione ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - rinnovo Milik : Adl vuole blindarlo fino al 2023 e senza clausola : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. La dirigenza vuole bloccare Milik: per lui pronto un rinnovo di contratto fino al 2023, senza clausola.

Napoli - ADL sul futuro di Rog : "Ne parlerò con Ancelotti" : Nelle intenzioni del Napoli non dovrebbero esserci movimenti nè in entrata nè in uscita. Nelle intenzioni, appunto, perché sono tante le indiscrezioni che si stanno susseguendo in questi giorni. C'è ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie : impegno verbale Preziosi-Adl per Kouamè - si chiude a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Kouamè a un passo, c'è un accordo verbale tra Preziosi e De Laurentiis. Sul piatto per il genoano 25 mln.

Napoli - 90 milioni dal Psg per Allan : AdL si fionda su Barella? : Il Napoli gioca in difesa su Allan . Dopo essere stata assalita dagli attacchi di Cavani e Neymar in Champions League, la formazione di Carlo Ancelotti deve guardarsi dal Paris Saint Germain anche in ...

Napoli - ADL vuole evitare aste per Traoré : pronti 12 milioni all'Empoli : La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'affare Napoli-Traoré : 'Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per chiudere il discorso, ma attenzione perché anche sull'ivoriano classe 2000 ...

Napoli su Barella : ADL tratta - ma lo stop potrebbe arrivare... dagli ultras : Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro legato a Barella ed all'interesse del Napoli e non solo: 'Di De Laurentiis l'offensiva più concreta, lanciata non appena il Psg si è spinto fino a 80 milioni per avere ...