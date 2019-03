Mercato Ducati | i dati delle vendite 2018

Mercato due ruote : i numeri delle vendite Ducati : La moto è sopratuttto passione! E non sempre per giudicare la dimensione di un successo basta affidarsi esclusivamente a cifre e percentuali. Però, a nche i numeri contano e quelli Ducati , in merito ...

Ducati sempre sopra 50mila. Cresce il Mercato italiano : In soli dodici mesi si è imposta come nuovo riferimento per quanto riguarda stile, tecnologia e prestazioni, con oltre 6.100 unità consegnate in tutto il mondo. La famiglia Multistrada nel 2018 ha ...