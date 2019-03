Juve-Ajax in Champions? Lo scontro amarcord infiamma bookie ed appassionati

De Ligt- Juve ntus : Paratici in tribuna per Ajax-Real - poi la conferma : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt. A conferma rlo è stato lo stesso Paratici in maniera indiretta, il quale ha assistito al match di ieri sera tra Ajax e Real Madrid. Di fatto, l’osservato speciale del direttore sportivo era proprio il centrale difensivo olandese. Classe 1999, grinta, personalità, […] L'articolo De Ligt-Juventus : Paratici in tribuna per Ajax-Real , poi la conferma proviene da Serie A ...

De Ligt : rimandato l'addio all'Ajax - la Juve non lo molla per giugno : In questo momento è in atto la sessione invernale, ma i giocatori non sono molto propensi a spostarsi a stagione in corso e lo dimostra il caso di Matthijs de Ligt. Il difensore in forza all'Ajax ha attirato l'attenzione di tutti i top club europei, ma ha deciso di rimanere in Olanda per due motivi: aiutare la squadra a vincere il campionato; favorirla nel percorso in Champions League. Inoltre il suo inserimento in un altro club a metà ...