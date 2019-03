Greta Thunberg | proposta per il Nobel per la Pace | “Un onore essere considerata”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il suo broncio, le sue trecce e le sue verdi hanno colpito tutto il mondo., 16enne svedese, ispiratrice dello ‘sciopero della scuola per il clima‘, è stata candidata per ilper ladi quest’anno. “Abbiamo propostoperché il cambiamento climatico, se non verrà fermato, sarà la causa principale di guerre, conflitti e flussi di rifugiati in futuro“, ha detto il deputato norvegese Freddy André Ovstegård, uno dei tre politici che hanno lanciato la, “ha lanciato un movimento di massa in cui vedo, forse, il principale contributo alla”.La ragazzina è diventata una musa ispiratrice nella lotta contro il cambiamento climatico. In particolare, ha sollecitato uno sciopero globale da parte degli studenti, domani, per chiedere un’azione più forte per combattere il cambiamento climatico. ...

