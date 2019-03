F1 | è morto Charlie Whiting Il Race Director ci saluta a causa di un’embolia polmonare

Un lutto shock colpisce la F1 alla vigilia del Gp d'Australia : è morto Charlie Whiting : Charlie Whiting è morto improvvisamente questa mattina, a 66 anni, a causa di un'embolia polmonare I piloti sono pronti per affrontare il primo weekend di gara della stagione 2019 di F1, in Australia. ...

Un lutto shock colpisce la F1 alla vigilia del Gp d’Australia : è morto Charlie Whiting : Charlie Whiting è morto improvvisamente questa mattina, a 66 anni, a causa di un’embolia polmonare I piloti sono pronti per affrontare il primo weekend di gara della stagione 2019 di F1, in Australia. Tanto entusiasmo per il primo Gp dell’anno, che è iniziato però con una notizia shock. I piloti si sono infatti svegliati a Melbourne con la morte del direttore di corsa Charlie Whiting, deceduto a 66 anni per embolia ...