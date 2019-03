Esplode fabbrica di fuochi d' artificio | ' Un morto e diversi feriti'

Avellino - Esplode fabbrica di fuochi d'artificio a Gesualdo : almeno un morto : Una violenta esplosione nel primo pomeriggio ha distrutto una fabbrica di fuochi d'artificio a Gesualdo , in provincia di Avellino . Una persona, non ancora identificata, è morta nello scoppio che si ...

Gesualdo - Esplode fabbrica di fuochi d'artificio : trovato il corpo di una persona : Una violenta esplosione ha causato la distruzione di una fabbrica di fuochi d’artificio a Gesualdo , in provincia di Avellino. La deflagrazione, avvertita con un forte boato dall’intera popolazione, è avvenuta nel primo pomeriggio del 14 marzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli di Avellino. L’esplosione e i ...

