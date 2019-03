Due anziani su 3 con problemi cardiaci | scompenso cardiaco sottovalutato

Roma - allarme furti Appio Latino : sequestrati Due anziani : Roma, 7 mar., askanews, - Cinque furti in un unico isolato dell'Appio Latino, quartiere semicentrale di Roma Sud, in una sola settimana. Secondo quanto raccontano i residenti, i ladri in un caso sono ...

Rette da Duemila euro al mese - ma gli anziani venivano trattati così : il video agghiacciante : Violenze e sevizie sugli ospiti. Blitz dei carabinieri in una casa di riposo di San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese...

Castellammare - rapinano Due anziani e dopo un inseguimento forzano un posto di blocco : dopo aver rubato a casa di un anziano al quale hanno portato via il portafoglio e prelevato la borsa di una signora dal sedile dell'auto parcheggiata sotto casa, due palermitani Antonino Castrofilippo ...

Arrestati dai Carabinieri Due truffatori che hanno terrorizzato alcuni anziani ad Aosta - facendosi consegnare denaro e gioielli per evitare '... : Arrestati dai Carabinieri due truffatori che hanno terrorizzato alcuni anziani ad Aosta, facendosi consegnare denaro e gioielli per evitare 'denunce' inventate Cronaca Carabinieri Giovedì 7 Febbraio '19, h.12.15 comunicato stampa I militari della Compagnia Carabinieri di Aosta nella tarda serata di mercoledì 6 febbraio, al termine di una articolata attività ...

Scontro tra due auto sulla Cisa : Due anziani e un giovane all'ospedale : Lunigiana e Apuane - La scorsa serata, domenica, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontremoli sono intervenuti al km 13+450 strada statale 62 della Cisa dove, per cause in ...

Truffe ad anziani - colti in flagranza ed arrestati Due 20enni napoletani : Pescara - Nel mese di gennaio si e` verificato un certo numero di Truffe attuate con abilita` e perizia, con una dose di professionalita` inusuale. Vittime dei malviventi sono stati alcuni ignari cittadini, in prevalenza donne ultrasettantenni. Dopo aver ricevuto una telefonata sull’utenza domestica da parte di un sedicente nipote che chiedeva soldi con la scusa di un’impellente spesa da affrontare a seguito dell’imminente arrivo di un corriere ...

Truffe ad anziani - colti in flagranza ed arrestati Due 20enni napoletani : Pescara - Nel mese di gennaio si e` verificato un certo numero di Truffe attuate con abilita` e perizia, con una dose di professionalita` inusuale. Vittime dei malviventi sono stati alcuni ignari cittadini, in prevalenza donne ultrasettantenni. Dopo aver ricevuto una telefonata sull’utenza domestica da parte di un sedicente nipote che chiedeva soldi con la scusa di un’impellente spesa da affrontare a seguito dell’imminente arrivo di un corriere ...