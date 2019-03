ASUS ZenFone Max Shot e ZenFone Max Plus M2 sono ufficiali con Qualcomm SiP 1

ASUS rilascia le patch di sicurezza di febbraio per ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2 : ASUS rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2. Siete pronti ad aggiornare i vostri smartphone? L'articolo ASUS rilascia le patch di sicurezza di febbraio per ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2 proviene da TuttoAndroid.

C’è speranza per chi soffre di bootloop con ASUS ZenFone 3 : soluzione ai continui riavvii : Sono trascorsi ormai diversi anni dal lancio sul mercato di uno smartphone di successo come l'Asus ZenFone 3, prodotto che ha fatto riscontrare una domanda elevata anche qui in Italia e che, come notato nelle ultime settimane attraverso un approfondimento sul tema, appare ormai tagliato fuori dal discorso degli aggiornamenti software. La questione si intreccia per forza di cose anche con alcuni problemi che di tanto in tanto vengono segnalati ...

ASUS ZenFone 5Z 8 GB-256 GB è in super offerta da Unieuro a meno di 500 euro : ASUS ZenFone 5Z è in offerta online: finalmente sotto la soglia dei 500 euro nella variante con ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

ASUS ZenFone Max Plus (M2) e ASUS ZenFone Max Shot avvistati online con foto e qualche specifica : Comparse online alcune foto di ASUS ZenFone Max Shot e ASUS ZenFone Max Plus (M2, insieme a una serie di specifiche tecniche.

Addio definitivo all’aggiornamento Android Pie per ASUS ZenFone 3 : le prospettive future : Da alcune ore a questa parte si è tornati a parlare dell'Asus ZenFone 3. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato puntualmente attraverso un articolo apposito, il produttore asiatico ha reso nota la lista dei device destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come si poteva facilmente immaginare, lo smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2016 non figura nell'elenco, con la conferma definitiva che gli ...

Servito in beta Android 9 Pie su ASUS ZenFone Max Pro M1 - richiesta aggiornamento dal 1 marzo : Asus sa tenere fede alle sue promesse e oggi un nuovo device come l'Asus ZenFone Max Pro M1 inizia a ricevere Android 9 Pie. Certo, si sta parlando solo della beta dell'aggiornamento tanto atteso ma di natura pubblica e soprattutto propedeutica a quello che sarà poi il rilascio finale dell'update. L'annuncio del via alla beta per lo specifico dispositivo è giunto da Asus India. Per chi vorrà, da oggi 1 marzo, anche l'Asus ZenFone Max Pro M1 ...

Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite - Sony Xperia XZ Premium e ASUS ZenFone Max Pro (M1) : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1). Curiosi di sapere quali sono le novità?

Carrellata di ASUS ZenFone prossimi al rilascio di Android 9 Pie - la lista ufficiale : Non ci sono più dubbi sulla quantità dei modelli Asus ZenFone che riceveranno Android 9 Pie, senza più alcuna incertezza. Lo stesso produttore, nelle scorse ore, ha diramato un elenco completo degli esemplari che riceveranno il prossimo update nel corso di questo 2019: certamente più di qualche device era atteso con a bordo il firmware migliorativo ma, per qualche modello meno recente, la sorpresa di non saltare l'upgrade migliorativo non è ...

ASUS annuncia gli ZenFone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie : Sul sito ufficiale ASUS è stata da poco pubblicata la lista completa di tutti gli smartphone che riceveranno Android 9 Pie nel corso del 2019.

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone Max Pro - HONOR View20 e Nokia 3.1 Plus : Oggi è tempo di Aggiornamenti per ASUS ZenFone Max Pro (M1), HONOR View 20 e Nokia 3.1 Plus. Siete pronti a scaricare le nuove versioni software?

Data di presentazione ASUS ZenFone 6 : ecco quando lo vedremo arrivare : Avremmo dovuto assistere alla presentazione di ASUS Zenfone 6 il prossimo 14 maggio, salvo poi imbatterci in un cambio Data che posticipa di un paio di giorni l'appuntamento (non è una tragedia, per carità, ma dovevamo pur portare la notizia alla vostra attenzione). A confermarlo è un post di recente apparso sul profilo Instagram della divisione italiana, che ci dà indicazioni anche sulla location dell'evento, che si terrà in quel di Valencia. ...

Il 14 maggio sarà il giorno di ASUS ZenFone 6 : ASUS ZenFone 6 sarà presentato il 14 maggio a Valencia. L'annuncio ufficiale è arrivato a MWC 2019 in un modo davvero molto particolare.

Risolta la questione SIM sugli ASUS ZenFone 5 e 5Z : nuovi aggiornamenti : Le cose si mettono bene anche per gli ASUS Zenfone 5 e 5Z, che vedono corretti i problemi sofferti per quanto riguarda la scheda SIM a partire dagli ultimi aggiornamenti rilasciati: la versione 16.0611.1901.1 è destinata al modello standard, mentre la 90.10.138.181 è in arrivo per le varianti top di gamma. Un bel sospiro di sollievo per gli ASUS Zenfone 5 (ZE620KL) e 5Z (ZS620KL), entrambi due ottimi device, che il colosso taiwanese sta ...

Aggiornamenti correttivi in rollout per ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5Z : ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) e ZenFone 5Z (ZS620KL) stanno ricevendo in queste ore nuovi Aggiornamenti software, che vanno a correggere alcuni problemi con le schede SIM e a migliorare il funzionamento dei dispositivi.