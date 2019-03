Alzheimer | a caccia di super sensore per diagnosi precoce Il Cnr guida gruppo di ricerca

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’obiettivo è quello di trovare unin grado di rintracciare i segnali dell’da una sola goccia di sangue. La Commissione europea ha nominato a questo scopo l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti (Isasi) del Cnr coordinatore di un consorzio europeo per lo sviluppo della nuova tecnologia. Il primo gennaio 2019 è iniziato ufficialmente il progetto europeo SensApp (-sensitive detection of’s disease biomarkers in plasma by an innovative droplet split-and-stack approach). Il progetto coordinato dall’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isasi) è stato selezionato tra 375 proposte e finanziato dalla Commissione Europea con più di 3 milioni di euro nell’ambito del pilastro di eccellenza FET Open del programma Horizon 2020.“Il progetto mira a sviluppare un...

