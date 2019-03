Al Politecnico di Milano il 15 marzo l' Hackathon Prepararsi al futuro

Ex ospedale viale Jenner : presentati i progetti degli studenti del Politecnico di Milano - in mostra presso il Municipio 9 : E poi, un piccolo auditorium per conferenze, proiezioni, spettacoli e concerti, un'area coperta per attività di mercato, una palestra per lo sport indoor. E, ancora, un "muro abitato" al posto del ...

Politecnico Milano : primo corso di Etica per la Tecnologia : Milano, 5 mar., askanews, - Affrontare l'innovazione tecnologica con la consapevolezza Etica delle conseguenze del suo utilizzo: è la motivazione alla base della nuovo insegnamento attivato dal ...

"La tecnologia ci condiziona la vita - serve etica" : corso per ingegneri responsabili al Politecnico di Milano : Obiettivo: formare scienziati e ingegneri che sappiano affrontare l’innovazione in maniera consapevole, pensando alle conseguenze di ciò che progettano

Renzo Piano visita il suo Politecnico : 'Vorrei riempire Milano di alberi' : Nasce in quegli anni la mia ansia sociale, che non mi manca, perché la vado a cercare in giro per il mondo, in luoghi dove ci si incontri con gli altri. In questo senso, la mia attività è politica. ...

XXII Triennale Milano - Padiglione Italia : il progetto di Ico Migliore e Politecnico : Venerdì 1 marzo aprirà al pubblico la XXII Esposizione Internazionale – Triennale di Milano. L’architetto IcoMigliore dello studio Migliore + Servetto Architects è Curatore, insieme a Federico Bucci, Luisa Collina con Marco Bocciolone, Donatella Sciuto del Politecnico di Milano, e Direttore Artistico di Padiglione Italia. Il progetto “4 ELEMENTS TAKING CARE” definisceil Padiglione Italia come una contemporanea biblioteca ...

Università - La Sapienza star mondiale negli studi classici. Politecnico di Milano tra i primi dieci : La privata Bocconi di Milano è ottava al mondo per Business & Management , +2, , sedicesima in Economia , comferma, e diciottesima in Finanza , +11, .

Politecnico di Milano - un'eccellenza internazionale nella gestione dei rifiuti : Un'idea premiata nell'ambito dell'appuntamento annuale sull'economia circolare Ecomondo , ma troppo costosa per diventare realtà: 'Spero che possa essere ripresa in futuro' rivela la responsabile. La ...

Elettrificazione Brebemi oggetto di studio a Politecnico Milano : Milano, 1 feb., askanews, - Il progetto per far circolare Tir elettrici sulla Brebemi, sviluppato dalla società che gestisce la A35 insieme a Scania e Siemens, è tra quelli che verranno analizzati ...

Milano - Politecnico Holding cresce con i privati e le alleanze cinesi : Il Politecnico ha 900 accordi nel mondo per i progetti Erasmus e 75 per le doppie lauree. Ma i gli accordi strategici sono tre: Idea League, con Zurigo, l'olandese Delft, la tedesca Aachen e la ...