Smart | la Brabus crea un nuovo esclusivissimo modello elettrico in soli 28 esemplari

(Di mercoledì 13 marzo 2019)stupisce tutti con l’, famosissimo preparatore tedesco, stupisce tutti al Salone Internazionale di Ginevra con la suaForTwo Roadster elettrica.Si proprio così, unaelettrica, sembra proprio che il mondo stia realmente cambiando, il preparatore tedesco famoso per la preparazione di piccoli proiettili su basesi presenta a -Ginevra con una serie limitatissima dellaEQ ForTwo con una tiratura di28, la piccola elettrica come di tradizionepresenta spiccate doti sportive e contenuti super lussuosi. l’ultimazione del preparatore è stata denominata Ultimate E Shadow Edition ed è stata pensata come tender per ilmotoscafo Shadow OPS 500 da 500 Cv, prodotto in 28dalla divisione Marine dell’officina di Bottrop, ecco svelato l’arcano della tiratura ...

