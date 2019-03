corrieredellosport

(Di mercoledì 13 marzo 2019)- Doppia seduta di allenamento per il, in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta contro l' Empoli in calendario domenica pomeriggio, alle 15. A Ferentino la ...

SerieANewsUN : ?? Serie A Frosinone, a parte Viviani, Sammarco e Ghiglione ?? Doppia seduta di allenamento per i giallazzurri in vi… - alibrivio : RT @TG24info: Serie A - Frosinone, ad Empoli tornerà Viviani in cabina di regia - #TG24.info - - seiaaaleee : RT @TG24info: Serie A - Frosinone, ad Empoli tornerà Viviani in cabina di regia - #TG24.info - -