Milano positiva insieme ai Listini europei

BORSA Milano positiva - balzo Juventus - sale Ferragamo - debole Mediaset : ... dopo il voto al parlamento britannico che ha bocciato il piano del primo ministro Theresa May ** Sul fronte interno i broker temono il rallentamento dell'economia in un contesto europeo debole ** ...

Eurolega – Troppo CSKA per l’Olimpia Milano : si ferma dopo 5 vittorie la striscia positiva dei ragazzi di coach Pianigiani : Olimpia Milano ko nel 25° turno di Eurolega: i ragazzi di coach Pianigiani non riescono a completare la rimonta su un ottimo CSKA trascinato da Hunter Si ferma dopo 5 successi consecutivi la striscia positiva dell’Olimpia Milano in Eurolega. Uno stop prevedibile, arrivato sul campo sempre complicato del CSKA Mosca. Al CSKA Universal Sports Hall, l’Olimpia Milano è stata sconfitta per 101-95 dalla seconda forza del campionato, tutto sommato ...