Mara Venier racconta perché vive separata dal marito

Mara Venier : "Sono una nonna rock" : Mara Venier, padrona di casa di 'Domenica In', in una lunga intervista al settimanale 'Oggi', in edicola domani, ha raccontato, per la prima volta, un aspetto inedito della sua vita privata. La conduttrice, lontano dalle scene televisive, è una nonna molto affettuosa: Con mio nipote Giulio, che ha 16 anni, sono una nonna rock. Mia figlia Elisabetta Ferracini è la migliore delle mamme possibili. È attenta, premurosa e anche giustamente ...

Barbara D’Urso sfida Mara Venier? “Domenica Live vinceva per 5 ore” : Domenica Live torna a sfidare Mara Venier? La dichiarazione di Barbara D’Urso In questi ultimi mesi tra Barbara D’Urso e Mara Venier è stata guerra fino all’ultima cifra di share, in merito agli ascolti di Domenica Live e Domenica In. Le due rivali non si sono risparmiate frecciatine a vicenda tramite i rispettivi canali social ufficiali. La padrona di casa di Live – Non è la D’Urso ha smentito, però, in più ...

Mara Venier : figli - marito ed età. La carriera televisiva : Mara Venier: figli, marito ed età. La carriera televisiva Mara Venier, carriera e vita privata Storico volto dello spettacolo e del cinema italiano, Mara Venier è sicuramente una delle regine della televisione nostrana. Conosciamo un po’ meglio l’ attrice e conduttrice. Mara Venier nella vita privata Mara Povoleri, in arte Venier, nasce a Venezia nel 1950. Da piccola si trasferisce a Mestre e a soli 17 anni diventa mamma di Elisabetta ...

Mara Venier e la verità sulle nozze con Nicola Carraro : 'Ecco perché viviamo separati...' : Mara Venier ha postato sul suo profilo il video del suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato da Walter Veltroni. Su le ultime novità. Il filmato era andato in onda a Domenica In - in occasione ...

Domenica in - Mara Venier e il mistero di suo marito rimasto a Santo Domingo : il giallo sulla salute : Mara Venier sente tantissimo la lontananza con suo marito Nicola Carraro, rimasto a Santo Domingo mentre sua moglie è a Roma per Domenica in e i fan si interrogano sul perché Carraro non rientri in Italia. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato un video sul suo matrimonio, con un commento che ben

Mara Venier : "La salute di mio marito Nicola prima di tutto" : La lontananza dal marito Nicola Carraro rende Mara Venier sempre più nostalgica e in tanti iniziano a chiederle perché lui non rientri da Santo Domingo per starle vicino . La sorpresa che Carraro le ...

Mara Venier : «Tra dirimpettai bisognerebbe avere rispetto del lavoro altrui - che si vinca o che si perda» : Mara Venier Mara Venier ‘non ha rivali’. Ieri, durante il consueto appuntamento con Domenica In, la conduttrice ha intervistato e ripercorso la carriera di Paola Barale, che nel ‘curriculum’ vanta cinque edizioni di Buona Domenica al fianco di Maurizio Costanzo. La padrona di casa coglie l’occasione per sottolineare come, all’epoca, la sua Domenica In si sfidasse proprio contro il programma in questione. E a questo proposito sottolinea la ...

Ascolti TV domenica 10 marzo 2019, Che tempo che fa supera la fiction Mediaset: Il silenzio dell'acqua perde contro Fabio Fazio Domenica di grandi risultati per Fabio Fazio con Che tempo che fa. Il programma in onda su Rai 1 in prima serata ha raggiunto il 15,5% di share, superando in questo modo la seconda

Frecciatina di Mara Venier a Barbara D’Urso : “Ci vuole rispetto…” : Mara Venier lancia una Frecciatina a Barbara D’Urso Nuovi Frecciatina per Barbara D’Urso? A Domenica In, Mara Venier sembra fare riferimento al suo attuale rapporto con la collega, mentre intervista Paola Barale. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ricorda gli anni in cui si scontrava con Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Lei, che anche in quel periodo conduceva Domenica In, non aveva alcuna rivalità … Continue reading ...

Paola Barale a Domenica In da Mara Venier : 'Raz Degan? Dopo l'Isola non l'ho più visto' : Gli inizi, i nuovi progetti e gli amori. , a tu per tu con , ripercorre i momenti salienti della sua carriera e della sua vita a . La showgirl non voleva entrare nel mondo dello spettacolo, quando era ...

Domenica In - Mara Venier avrebbe lanciato una frecciatina alla D'Urso : 'Ci vuole rispetto' : Oggi nel salotto di Domenica In è arrivata Paola Barale per essere intervistata da Mara Venier: nel corso dell'intervista però, la padrona di casa sembra che abbia lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso. , a riprova che la Venier e la D'Urso, da quando sono dirette rivali di palinsesto, sembrano aver raffreddato il loro rapporto. Durante l'intervista a Paola Barale la conduttrice Rai ha avuto un momento nostalgico proprio nel momento in cui ...

Mara Venier chiude Domenica In con un tragico annuncio : le sue parole : Domenica In: Mara Venier fa un annuncio drammatico a fine puntata Prima di salutare il pubblico del contenitore Domenicale e dare l’appuntamento alla prossima settimana, Mara Venier ha fatto un drammatico annuncio. La conduttrice ha confermato la tragica notizia degli otto italiani morti a bordo dell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. Dopo l’intervista a Jessica ...

Domenica In - Mara Venier in difficoltà con Sconsolata : Anna Maria Barbera, conosciuta come Sconsolata, è stata ospite di Domenica In. Mara Venier nell'intervistarla però ha incontrato alcune difficoltà, in particolare non riusciva a farsi rispondere alle ...

Mara Venier ricorda la 'Buona Domenica' di Maurizio Costanzo : 'Eravamo rivali - ma era un signore. Bisogna lavorare così' : Nel corso dell' Mara Venier ha ricordato la 'Buona Domenica' di tanti anni fa, quella condotta dalla showgirl piemontese, ma anche da Maurizio Costanzo. 'Sono stati gli anni più belli. Con me c'erano ...