ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Acque agitate a Viale Mazzini sul fronte preserale, non dal punto di vista auditel perché in quella fascia oraria Rai1 può sorridere considerando la leadership indiscussa da anni. La nuova governance gialloverde ha voglia però di cambiamento e sono iniziate le prime manovre per la stagione 2019-2020, con la presentazione dei palinsesti prevista il prossimo giugno. È Repubblica a riportare l’agitazione di Magnolia, società di produzione che potrebbe presto fare i conti con il dimezzamento del quiz condotto da FlavioL’Eredità, programma più longevo della Rai in questo genere, la prossima stagione potrebbe occupare il preserale di Rai1 non da settembre a giugno, come accade da anni, ma solo dal prossimo gennaio. Un dimezzamento del quiz ma anche di Flavioche, se confermato, si ritroverebbe in onda solo pochi mesi. La scelta del conduttore aveva causato ...

lillyhami : RT @Cascavel47: L’Eredità, “Flavio Insinna a rischio sostituzione”: la Rai targata M5s-Lega discute le sorti del popolare quiz https://t.co… - italianaradio1 : L’Eredità, “Flavio Insinna a rischio sostituzione”: la Rai targata M5s-Lega discute le sorti del popolare quiz - Cascavel47 : L’Eredità, “Flavio Insinna a rischio sostituzione”: la Rai targata M5s-Lega discute le sorti del popolare quiz… -