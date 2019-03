In difesa del porco

F35 - ministero della difesa pagherà i 389 milioni - 'ma programma va rivisto' : La ministra della Difesa Trenta firmerà nei prossimi giorni l'atto per il pagamento dei 389 milioni di euro di fatture emesse per i lotti dei caccia F35 ancora in sospeso. 'Si farà perché l'Italia non ...

Juventus : il futuro della difesa potrebbe essere Merih Demiral : Merih Demiral ha compiuto 21 anni da poco, precisamente il 5 marzo. Il difensore turco è stato acquistato dal Sassuolo con la fondamentale collaborazione della Juventus. Nell'ultima partita di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti, pareggiata dai partenopei nei minuti finali, ha dimostrato tutto il suo valore. Non per niente ha ricevuto tutte valutazioni abbondantemente superiori alla sufficienza. Per la gioia dell'allenatore neroverde ...

L’imbarazzo della difesa : presto pagheremo gli F35 : L’indirizzo da cui partire per il racconto di questa strana storia è il 1901 di Pennsylvania Avenue, nel cuore della Washington ministeriale. A pochi metri da qui ci sono la Casa Bianca, la sede del Fondo Monetario e le più potenti lobby d’America. In un elegante palazzo in vetro e cemento c’è la sede di rappresentanza di Intesa Sanpaolo. In quell’...

Motogp Qatar - il caso Dovizioso ai raggi X. Le accuse e la difesa della Ducati : Si litiga già in Motogp 2019. Neppure il tempo di chiudere la prima gara della stagione che il gruppone dei team si è diviso, spaccato, in due fazioni agguerrite. E pronte a darsi battaglia a testa ...

La nipote del duce in difesa dei pini "fascisti" : "La Raggi non li abbatta" : L'idea è quella di sgombrare il campo della botanica dalla politica con una mozione sulla salvaguardia del verde pubblico e, in particolare, dei 50mila pini finiti nel mirino di Virginia Raggi e ...

Cecilia Rodriguez contro i naufraghi dell’Isola : le parole in difesa di Jeremias : Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez si scaglia contro i naufraghi: le parole in difesa del fratello Jeremias L’eliminazione di Jeremias Rodriguez da l’Isola dei famosi non è proprio andata giù a sua sorella Cecilia. Quest’ultima, che ha dichiarato che stasera sarà presente alla diretta per riabbracciare il fratello, sui suoi social ha chiaramente espresso il […] L'articolo Cecilia Rodriguez contro i naufraghi ...

In difesa dello "stupratore razzista Montanelli" : Sono come i terrapiattisti convinti che il mondo sia come lo vedono loro. È gente che dovrebbe dare a Oscar Wilde e a Pierpaolo Pasolini dei pedofili. A Pablo Picasso dello stupratore. E magari ...

Juventus - k.o. Barzagli e De Sciglio. In Champions l'ipotesi della difesa a tre : Anche una morbidissima vittoria di campionato, come il 4-1 della Juventus con l'Udinese a Torino, centrata con una squadra inzeppata di riserve, può regalare qualche insegnamento per la partita delle ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : le pagelle della sprint femminile. Kuzmina quasi perfetta - italiane in difesa : La slovacca Anastasiya Kuzmina vince la medaglia d’oro nella 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon e riapre anche il discorso Coppa del Mondo generale. Secondo posto per la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza la tedesca Laura Dahlmeier, che beffa la svedese Hanna Oeberg. In casa Italia è decima Dorothea Wierer, mentre scarta in classifica il 21° posto odierno Lisa Vittozzi. Passano all’inseguimento anche Federica ...

Vertice Consiglio della difesa al Colle : 21.34 Riunione del Consiglio supremo di Difesa al Quirinale sulle principali aree di crisi. Libia è priorità per l'Italia e per l'Europa. "Ogni sforzo per un processo di normalizzazione,Collegiale, attuato nell'alveo dell'Onu". Il teatro siro-iracheno: via i terroristi, ma restano i contrasti tra gli attori regionali.In Afghanistan si osserva il dialogo tra i soggetti interessati. A presiedere Mattarella. C'erano anche Conte, Salvini, Di Maio, ...

Legittima difesa - post shock dell’ex assessore Pd : “Leghisti vi sparo a vista” : Fa discutere la frase shock pubblicata su Facebook dall'ex assessore giunta di Laura Puppato e candidata sindaco di Montebelluna, Tiziana Favero: "Bene, leghisti del cazzo, mo rischiate pure che vi sparo a vista. Ve la siete cercata". L'esponente dem ha espresso così il suo dissenso, salvo poi rimuovere il post, che ha subito scatenato polemiche. Il riferimento dell'ex assessore di centrosinistra è alla riforma sulla Legittima difesa, passata ...

Cosa prevede la riforma della legittima difesa : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Camera ha approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti la nuova proposta di legge sulla legittima difesa. Venticinque deputati del Movimento 5 stelle, contrari al provvedimento, non hanno partecipato al voto. Il testo passerà ora al Senato per la deliberazione finale. Il nuovo testo modifica l’articolo 52 e l’articolo 55 ...

Juve - con Conte difesa a tre. Agnelli mantiene delle riserve : TORINO - Davvero è possibile il ritorno di Antonio Conte alla Juventus? Sì, lo è. Perché fra gli allenatori liberi è certamente uno dei più bravi e perché l'idea, in fondo, non dispiace a Fabio ...