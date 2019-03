Ikea ritira dal mercato i dolcetti marshmallow | rischio presenza allergeni

dilei

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il Ministero della Salute riporta la notizia del ritiro dalda parte dideinella confezione da 180 g.Il motivo del richiamo è perdi. Si legge nella nota del Dicastero: “dalil dolceSÖTSAK SKUMTOPP da 180 g, poiché nell’elenco degli ingredienti non è indicata chiaramente ladell’allergene latte“.Il prodotto dunque presenta unper le persone allergiche o intolleranti al latte o ai suoi componenti. Icontengono infatti siero di latte in polvere, un derivato del latte. Nel documento del Ministero è specificato: “Il siero di latte in polvere è indicato nell’elenco degli ingredienti; il latte invece non compare“.I prodotti interessati al ritiro riportano l’indicazione TMC dal 12.03.19 al 18.04.19.Sempre perdi ...