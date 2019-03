Dash mette il turbo | +10% | | i 100 dollari ora sono alla portata

Kim KarDashian furiosa con Fashion Nova : 'Smettetela di copiare i vestiti dei designers' : Kim Kardashian attacca furiosamente su Twitter il grande retailer di abbigliamento Fashion Nova. La star del reality show Keeping up with the Kardashians ha accompagnato e presentato ai Beauty Awards 2019 di Los Angeles uno dei parrucchieri del suo glam team e amici più cari Chris Stapleton. Per l’evento Kim ha scelto un vintage di Thierry Mugler della collezione estate/primavera del 1998 che le era stato gentilmente prestato dallo stesso ...