Da pochi centesimi a centinaia di euro in meno sulle pensioni in pagamento da aprile

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Da qualche giorno sulla stampa e sui più diffusi media fa discutere la conferma dei tagliin arrivo ad. La legge di Bilancio del governo giallo-verde è stata approvata solo il 30 dicembre 2018 e questo non ha permesso all’Inps di rivalutare leinda gennaio 2019, adeguandole alle nuove norme della manovra. La cosiddetta perequazione, cioè l’adeguamento delleall’aumento del costo della vita che per l’Istat è pari all’1,1% esce modificata come meccanismo dalla legge di Bilancio del governo. L’Inps da gennaio ha adeguato lecon le norme vecchie, sottolineando però, con tanto di circolare, che si trattava di adeguamenti provvisori, in attesa di recepire i diktat provenienti dalla manovra. Come previsto quindi, daverranno erogatecon importi differenti rispetto a quelli pagati da gennaio a marzo 2019. La novità non ...

xchaneI : Parlando di succo sa proprio di arancia chimica ma per così pochi centesimi non avrei potuto chiedere di meglio - isolina_volonte : @redazioneiene Mi sembra giusto tanti litri più c'è la possibilità di guadagno anche se sono pochi centesimi in più - EveryoneLeftYou : @Onlyproblemj Conta che non proviene proprio da una famiglia modello o normale. C'ero amica e mi scroccava sempre c… -