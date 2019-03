Clima | ONU | la temperatura dell’Artico aumenterà di 3-5°C entro il 2050

Clima - Onu : smog causa 1/4 morti mondo : ...l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di p persone causa no una sorta di epidemia globale che ostacola anche l'economia",

Clima - Onu : smog causa 1/4 morti mondo : 13.00 Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo è legato all'inquinamento e ai danni all'ambiente causati dall'uomo.Così l'Onu in un rapporto,presentato a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. "Le emissioni inquinanti nell'atmosfera,di sostanze chimiche che contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di p persone causano una sorta di ...