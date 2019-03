«Black Mirror | Bandersnatch» | in arrivo altre storie interattive su Netflix

Otto Bathurst ha vinto un BAFTA - diretto Peaky Blinders - Black Mirror e sarà il regista della serie TV di Halo : Dopo anni di limbo che non lasciavano presagire nulla di buono sembra che la serie TV dedicata all'universo di Halo stia finalmente prendendo una forma chiara e definitiva. Come riportato da Polygon, in questo senso abbiamo tra le mani un altro importantissimo tassello per il progetto che ora è nelle mani di Showtime. Il progetto ha infatti un regista che si occuperà del pilot e di dirigere diversi episodi all'interno di un'opera che per ora ne ...

Game Writing è la nuova categoria introdotta nei Nebula Awards - i nominati comprendono Black Mirror e God of War : Il Nebula Award è un prestigioso riconoscimento assegnato dalla Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) alle migliori opere di fantascienza pubblicate negli Stati Uniti d'America durante l'anno precedente. Quest'anno l'evento si arricchisce con una nuova categoria chiamata Game Writing, in cui compaiono Black Mirror: Bandersnatch e God of War.Come riporta IO9, di seguito potete trovare la lista completa dei candidati che concorrono ...

Soros - i rischi del social credit system cinese e l'analogia con Black Mirror : ... forse, ci aiuterebbe anche ad interpretare in maniera più consapevole e profonda e a guardare sotto una luce differente il panorama, post,ideologico e i movimenti che agitano la politica occidentale.

Black Mirror : Bandersnatch - arriva la parodia di Jimmy Fallon : Uscito alla fine dello scorso dicembre, l’episodio speciale Black Mirror: Bandersnatch continua a far parlare di sé. Non solo perché online continuano a uscire rivelazioni e nuove indicazioni su come raggiungere (o non raggiungere) nuove scene, ma soprattutto perché il film sta diventando, grazie alla propria modalità interattiva, un vero e proprio fenomeno di costume. Ad accorgersene è stato anche Jimmy Fallon. Il comico, alla guida ormai ...

Black Mirror sbarca nella realtà : il gioco social da brividi : Dopo il successo della puntata speciale di Black Mirror, in cui erano gli utenti a decidere il destino del protagonista...

The Black Game - che cos’è e come funziona il gioco social ispirato a Black Mirror : È una specie di gioco interattivo quello che si sta svolgendo dalle ore 9 di oggi, 16 gennaio, e che continuerà fino alle 19 sui canali social, e in particolare sulle Instagram Stories, di Netflix Italia: The Black Game è un’iniziativa promozionale legata a Black Mirror e in particolare al suo ultimo episodio speciale, Bandersnatch, uscito lo scorso 28 dicembre. Il film creato da Charlie Brooker e Annabel Jones è una vera e propria sfida ...

The Black Game e il gioco di Black Mirror : Bandersnatch si fa reale ecco il protagonista : Aggiornamento 15 gennaio: a poche ore dal via all'esperimento The Black Game, Netflix con un nuovo video, annuncia il soggetto che prenderà parte al gioco. Il prescelto è Pierpaolo un ragazzo che dice di allenare una squadra di calcio nel video di presentazione. Per scoprire quello che succederà bisognerà seguire le Instagram Stories di Netflix domani. The Black Game cos'è il gioco ispirato a Bandersnatch "Ora è il momento di fare sul serio"Con ...

Black Mirror : Bandersnatch - ci sono scene a cui è impossibile accedere : Il film speciale Black Mirror: Bandersnatch sta facendo molto parlare di sé nelle ultime settimane per via della sua intricata modalità interattiva. Sul web si moltiplicano i tutorial, i suggerimenti e le teorie su come arrivare a più finali possibili e su come sbloccare tutte le scene inserite nell’estremamente fitta diramazione narrativa. Negli scorsi giorni lo stesso creatore Charlie Brooker è arrivato a dire che nemmeno lui – ...

Black Mirror diventa realtà. In arrivo il gioco interattivo chiamato “The Black Game” : Si conoscono pochissimi dettagli sull"atteso The Black Game, il gioco interattivo di Black Mirror, nato sulla scia del successo di Bandersnatch, primo film interattivo della serie tv. "Per un giorno sarete voi a decidere la storia, ma sarà qualcun altro a viverla". Questo si legge dall"evento che introduce gli utenti al gioco disponibile da domani, mercoledì 16 Gennaio.Si potrà partecipare attraverso il profilo Instagram di Netflix Italia, ma ...

Black Mirror : Bandersnatch accusato di violazione di copyright : Da quando ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 28 dicembre, si sta molto parlando di Black Mirror: Bandersnatch. Il film speciale della serie di Charlie Brooker e Annabel Jones, realizzato in modalità interattiva, ha infatti catturato l’attenzione degli spettatori che hanno potuto scegliere in quali direzioni far continuare la storia. Ora però emerge una notizia che potrebbe minare in qualche modo il successo dell’episodio ...

The Black Game e il gioco di Black Mirror : Bandersnatch si fa reale : "Ora è il momento di fare sul serio"Con un evento su Facebook e il trailer che trovate in apertura Netflix Italia ha lanciato The Black Game un gioco Instagram che porterà Black Mirror: Bandersnatch nella vita reale. Il prossimo 16 gennaio attraverso le storie della pagina Instagram di Netflix Italia sarà possibile controllare la vita di una persona. Il soggetto non è stato ancora scelto e non sappiamo al momento se sarà un vip, uno youtuber o ...

Black Mirror : Bandersnatch - ecco come sbloccare una scena inedita : Se avete speso più di due ore per cercare di scoprire tutti gli intricati percorsi verso gli altrettanti finali nascosti nel film interattivo Black Mirror: Bandersnatch forse vi urterà sapere che ci sono delle scene ancora da rivelare. I creatori Charlie Brooker e Annabel Jones sono stati molto chiari sul fatto che loro stessi hanno fatto molta fatica a dominare tutte le possibili deforcazioni imposte dalla complessa ramificazione narrativa ...