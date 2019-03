Via della Seta - governo sotto attacco. E interviene anche l’Europa : Sulla Via della Seta si apre una nuova frattura all'interno del governo, che è anche sottoposto agli attacchi delle opposizioni. A far esplodere la polemica è la prevista firma di un protocollo d'intesa fra Italia e Cina relativo all'iniziativa strategica infrastrutturale della "Belt and Road" (o "Nuova Via della Seta"). Proprio oggi la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui si ricorda che Pechino è un "partner" dell'Ue, ma ...

Via della Seta : Ue vara strategia con la Cina - serve piena unità Stati : ... "si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata": cos il ministro dell'economia ...

Via della Seta - Conte e Tria rassicurano UE : Anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha voluto rassicurare i partner europei, e non solo, definendolo un memorandum of understanding in cui "si ribadiscono i principi di cooperazione ...

"Via della Seta? Con l'Italia Pechino si prende l'EuropaNo degli Usa in ritardo - superato il punto di non ritorno" : INTERVISTA/ Alessia Amighini, co-head dell'Asia Centre dell'Ispi: "Il sì dell'Italia per la Cina è un salto di qualità geopolitico. Il no degli Usa? Dovevano evitare di metterci nelle condizioni di firmare" Segui su affaritaliani.it

Veleni e sospetti sulla Via della Seta - di P.Salvatori - : E che al di là del giudizio sulla mossa di politica estera mette in discussione la credibilità dell'Italia sullo scacchiere internazionale, a dieci giorni dalla visita di Xi-Jinping in Italia, che si ...

Veleni e sospetti sulla Via della Seta : C'è un libro formidabile che narra della via della Seta nell'800, scritto dal britannico Peter Hopkirk. E non è un caso che si intitoli "Il grande gioco". Proprio come quello che si sta sviluppando all'interno del governo tra Movimento 5 stelle e Lega sulla "Belt and Road Initiative", l'ambizioso progetto riveduto e corretto dalla Cina all'alba del nuovo millennio. Sentite un uomo vicininissimo a Luigi Di Maio: "Salvini vuole ...

Cos'è la Nuova Via della Seta. La mappa e i progetti cinesi in Italia : Oggi il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha provato a minimizzare: "Si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, è un Memorandum of understanding", ha detto.

Ue : Via della Seta minaccia nostri valori | Conte : "Aderiamo al progetto ma restiamo in un contesto euro-atlantico" : Preoccupazioni anche degli Usa, ma Conte è pronto alla firma del memorandum perché "lavoriamo per le imprese". Salvini non gradisce.

Via della Seta - Mike Pompeo : "Italia - attenzione. Accordo opaco" : Ancora un monito dagli Usa all'Italia sull'Accordo commerciale che il nostro Paese dovrebbe siglare a breve con la Cina. A parlare è il segretario di Stato, Mike Pompeo, che definisce l'Accordo "opaco" ed esorta l'Italia "a fare attenzione" prima di firmare atti che, oltre a non essere economicamente sostenibili, potrebbero risultare contrari al "rispetto della sovranità e dello Stato di diritto".Pompeo affida le sue preoccupazioni ...

Via della seta - Tria : polemica - solo tempesta in un bicchier d'acqua : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria rispodendo ad alcune domande sulla nuova "Via della seta" della Cina. Cambiare le regole commerciali "non sarebbe nelle possibilità italiane visto che è ...

Economia italiana minacciata dalla Via della seta se non sapremo controllarne le conseguenze : 'La Via della seta e una sfida che, se non controllata nel modo adeguato, rischia di essere un'azione commerciale che puo portare dei danni notevoli all'Economia nazionale'. A dirlo e Paolo Ugge, vice presidente di Conftrasporto, che intervenendo a Napoli al convegno sulla logistica organizzato da Confcommercio Conftrasporto ha spiegato che che i ...

Nuova Via della Seta : l’Italia e la Cina tra insidie - minacce e scontri nel governo : L'Italia potrebbe essere il primo paese G7 ad aderire alla Belt & Road Initiative (BRI). Il progetto del presidente cinese Xi Jinping avrebbe lo scopo di ricostruire l'antica Via della Seta attraverso finanziamenti ad opere infrastrutturali. Intanto, l'Ue e gli Stati Uniti mettono in guardia contro la crescente influenza di Pechino.Continua a leggere

Via della Seta - parla il massimo esperto di Cina in Italia"Sì all'accordo - grandi vantaggi su export-joint venture" : INTERVISTA/ Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano: "L'Italia non si faccia fermare da Trump e recuperi il terreno perduto" Segui su affaritaliani.it

No - il Pd di Zingaretti non traslocherà a Via della Lega Lombarda : La vecchia sede di Largo del Nazareno non va più bene, anche perché ormai "Nazareno" è sinonimo dell'intesa che fu tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Un passato da lasciarsi alle spalle, quindi. Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti cerca casa a Roma e, secondo Repubblica, potrebbe averla già trovata nella "Città del sole", il modernissimo complesso, concepito dallo studio Labics, sorto vicino alla stazione Tiburtina, dove un tempo sorgeva il ...