Usa, ceneri defunta valgono 12 mln di $

Una agenzia di pompe funebri di Mobile, in Alabama è stata condannata a un risarcimento di 12 mln di dollari per aver smarrito ledi un defunto. La vicenda ebbe inizio nel 2011 quando Cecille Howard Taylor Gardner morì.La figlia, Shelley Hood, si avvalse dei servizi funerari dell'agenzia che però smarrì ledella madre.Per questo la figlia dopo aver richiesto ledella madre per anni, decise di fare causa all'agenzia di pompe funebri di Pine Crest nel 2017, la quale aveva ammesso di aver smarrito i resti.(Di martedì 12 marzo 2019)

