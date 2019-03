Scozia,studenti in piazza per la Terra

Migliaia discozzesi saranno autorizzati a saltare la scuola questo venerdì per partecipare all'iniziativa a favore del clima lanciata dall'attivista 16enne Greta Thunberg. La ragazzina svedese ogni venerdì salta la scuola per manifestare davanti al parlamento di Stoccolma affinché i potenti dellasi decidano a lottare per il clima.Il 15 marzo, la protesta del venerdì diventa internazionale con oltre 860 manifestazioni in 75 diverse nazioni del globo, dalle Hawaii alla nuova Zelanda, dagli Usa all'Africa.(Di martedì 12 marzo 2019)

