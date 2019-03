Sci | meteo cattivo a Soldeu per Finals

Previsioni Meteo - lo Scirocco “infuoca” l’Italia alla vigilia della Festa della Donna : +28°C in Sicilia - +26°C in Abruzzo e Calabria [DATI] : Soffia lo scirocco sull’Italia e fa molto caldo in tutto il Paese: in molte Regioni oggi la temperatura ha superato il muro dei venti gradi, in tutto il Centro/Sud e persino nel cuore della pianura Padana fino ai +22°C al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le temperature più elevate, spiccano i +28°C a Pace del Mela, +27°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Pescara, Cosenza e Bagheria, +25°C a Barletta, Cerignola e ...

Allerta Meteo - si alzano forti venti di Scirocco e torna la pioggia al Nord : ecco l’avviso della protezione civile per domani - Giovedì 7 Marzo [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo - arriva lo Scirocco. Impennata termica - poi cambia di nuovo tutto (forse) : Giovedì punte di 24° in alcune zone del centro-sud, prevista pioggia al nord. Ma la prossima settimana l'arrivo di correnti...

SUPER-G SOCHI - GARA CANCELLATA/ Meteo sfavorevole in Russia - CdM Sci - : Diretta SUPER-G SOCHI streaming video e tv: orario e risultato live della GARA di Coppa del Mondo di sci con Goggia e Brignone, 3 marzo,.

LIVE Sci alpino - SuperG Rosa Khutor 2019 in DIRETTA : cancellata la gara in Russia per il meteo sfavorevole : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG di Rosa Khutor 2019, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Purtroppo non giungono buone notizie da Rosa Khutor (Russia), sulle nevi che sono state teatro delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014. La fittissima nevicata che si è abbattuta negli ultimi giorni, infatti, ha avuto delle conseguenze nefaste relativamente alla disputa del programma di gare della Coppa del Mondo di sci ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Rosa Khutor 2019 : il superG femminile è stato cancellato. Condizioni meteo sfavorevoli in Russia : Niente da fare. Purtroppo non giungono buone notizie da Rosa Khutor (Russia), sulle nevi che sono state teatro delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014. La fittissima nevicata che si è abbattuta negli ultimi giorni, infatti, ha avuto delle conseguenze nefaste relativamente alla disputa del programma di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo la cancellazione del superG di ieri, è arrivato anche la medesima decisione relativamente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Rosa Khutor 2019 : il superG femminile è stato cancellato. Condizioni meteo sfavorevoli in Russia : Niente da fare. Purtroppo non giungono buone notizie da Rosa Khutor (Russia), sulle nevi che sono state teatro delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014. La fittissima nevicata che si è abbattuta negli ultimi giorni, infatti, ha avuto delle conseguenze nefaste relativamente alla disputa del programma di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo la cancellazione del superG di ieri, è arrivato anche la medesima decisione relativamente ...

Meteo : il bel tempo laScia spazio a piogge e temporali - il sole torna domenica : Ore contate per il bel tempo, l'anticipo di primavera che da un paio di giorni interessa l'Italia. 'All'orizzonte - segnala il sito iLMeteo.it - si prepara infatti un veloce cambiamento, per effetto ...

Forte vento a Scicli - è allerta meteo : evitate spostamenti : Forte vento, è allerta a Scicli. Uscire di casa solo se è necessario. Il sindaco Enzo Giannone attiva il presidio di Protezione Civile per oggi

Meteo Napoli - domani ancora vento forte. Il sindaco : "Non uScite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

Previsioni Meteo - nel weekend ondata di freddo sui Balcani : torna l’inverno - ma l’Italia sarà colpita solo di “striScio” al Sud [MAPPE] : 1/15 ...

Sci - Mondiali 2019 : la libera a Jansrud davanti a Svindal - solo sesto Paris. Polemiche per il meteo impietoso : Svindal si congeda con questo palmares: ai Giochi, 2 ori, 1 argento e 1 bronzo; ai Mondiali, 5 titoli oltre a due medaglie d'argento e a due di bronzo; nella Coppa del Mondo, 80 podi con 36 primi ...

Sci - Mondiali 2019 : vince Jansrud davanti a Svindal - solo sesto Paris. Polemiche per il meteo impietoso : Svindal si congeda con questo palmares: ai Giochi, 2 ori, 1 argento e 1 bronzo; ai Mondiali, 5 titoli oltre a due medaglie d'argento e a due di bronzo; nella Coppa del Mondo, 80 podi con 36 primi ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Sto bene - speriamo nel meteo…” - Christof Innerhofer : “Ci saranno distacchi ridotti” : Dopo una seconda, ed ultima, prova in vista della discesa libera di domani (clicca qui per la cronaca) valevole per i Mondiali di sci alpino 2019, nella quale hanno fatto la voce grossa, Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno voluto fare il punto della situazione ai microfoni del sito ufficiale FISI.org. Il miglior tempo l’ha realizzato (nonostante una pista notevolmente ridotta per colpa del meteo) proprio il vincitore della medaglia ...