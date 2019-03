oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Quinta vittoria in sedici edizioni delladiper. La norvegese vince in maniera chiara e netta la gara femminile, concludendo in modo imperiale la finale con il tempo di 2’56″12 e, più in generale, con una capacità di mettersi al sicuro già ben prima del non semplice rettilineo del traguardo. Per la campionessa iridata questo è il 19° trionfo in carriera in una gara individuale di Coppa del Mondo, il decimo a tecnica classica e il terzo della stagione 2018-precede la connazionale Astrid Uhrenholdt Jacobsen, staccata di 80 centesimi, mentre è terza Nataliacon 1″06 di ritardo. Proprio la russa, con questo risultato e con la contemporanea uscita ai quarti di Ingvild Flugstad Oestberg, guadagna 48 punti in classifica di Coppa del Mondo sulla norvegese, mancando il sorpasso per soli due punti: con le gare di ...

MasashiKohmura : RT @OA_Sport: #Sci di fondo, Sprint Drammen 2019: cinquina di Maiken Caspersen Falla, Nepryaeva a -2 da Oestberg in Coppa del Mondo! Azzurr… - OA_Sport : #Sci di fondo, Sprint Drammen 2019: cinquina di Maiken Caspersen Falla, Nepryaeva a -2 da Oestberg in Coppa del Mon… - LucaZeni1 : RT @Trentin0: Sci di fondo, l'inossidabile trentino ha vinto la 15 km di Beitostolen, in Norvegia -