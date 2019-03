Ponte Morandi Tra gli indagati l’ad di Spea Galatà e l’ingegnere di Autostrade Camomilla

Ponte Morandi - salta anche il piano B Tempi incerti per l’abbattimento | : Domani la decisione, ancora dubbi sull’uso dell’esplosivo. Improbabile rispettare la data di sabato 16 marzo |

Con il Ponte Morandi rinasce anche la storia della Cordioli : Quella di Fincantieri Infrastructure, lo stabilimento inaugurato oggi a Valeggio sul Mincio dal premier Conte e dal ministro Toninelli , è la storia di un'importante ripartenza. Qui prima c'era la ...

Una visita per rafforzare Fincantieri - e i suoi vertici - . Conte battezza la prima lamiera del futuro Ponte Morandi per archiviare gli ... : E' una consapevolezza fatta anche di necessità politica perché la realizzazione del nuovo viadotto nei tempi promessi impatta sul successo o meno del suo mandato e di quello del governo che presiede. ...

Ponte Morandi - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte : “sarà consegnato nei tempi previsti” : Il Premier, Giuseppe Conte, di prima mattina annuncia tour cantieri sul suo facebook personale dicendo:”Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure‘. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che ...

Ponte Morandi - in vendita il camion del miracolo : Stanno vendendo il miracolo di Genova . Il camion Basko della Damonte trasporti che si fermò a pochi metri dal baratro, mentre crollava il Ponte Morandi e l'Italia rimaneva senza fiato. Quella foto ...

«Depistaggi dopo la strage» - terza inchiesta sul crollo di Ponte Morandi | : La terza inchiesta aperta a Genova dopo la tragedia non riguarda direttamente il cedimento o i controlli “truccati” su altre infrastrutture

Ponte Morandi. Si apre la terza inchiesta per favoreggiamento : La Procura di Genova apre una terza inchiesta sul Ponte Morandi. Dopo quella per disastro e quella per falsi report, stavolta si tratta di favoreggiamento. Nel mirino finiscono, per ora, 3-4 nomi fra Autostrade, Spea e consulenti. Le ipotesi di reato Il fascicolo, affidato al pm Walter Cotugno, si riferisce ai possibili depistaggi successivi alla strage del 14 agosto e coinvolge dipendenti di Autostrade e Spea Engineeringma anche consulenti ...

Ponte Morandi. Nell’inchiesta bis spuntano le intercettazioni che incastrano Spea e Autostrade : L’inchiesta sul Morandi non finisce mai di sorprendere. Oggi, sui giornali, le intercettazioni telefoniche che mostrano la preoccupazione degli ingegneri di Spea Engineering di essere scoperti dopo aver ritoccato i report sui ponti gestiti da Autostrade dietro pressione della stessa concessionaria. Si tratta del filone di inchiesta nato come costola di quella principale del Morandi, che vede indagate per falso 12 persone e che riguarda i report ...

Ponte Morandi - 53 nuovi indagati : «Responsabilità già dagli anni 90» : Nel mirino altri manager e tecnici di Autostrade, Spea e del ministero dei Trasporti: notificati gli “avvisi”

Ponte Morandi : i tempi per la ricostruzione saranno rispettati “ma la salute va garantita” : Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha commentato il rinvio della demolizione della pila 8 di Ponte Morandi a seguito del ritrovamento di alcune particelle di amianto all’interno degli inerti utilizzati nella costruzione della vecchia struttura, “Stiamo lavorando perché si demolisca e si ricostruisca il Ponte nei tempi previsti, senza che questo possa mettere anche solo minimamente a rischio l’incolumità e la salute ...

Ponte Morandi - 40 nuovi indagati : «Responsabilità dagli anni 90» | : Nel mirino altri manager e tecnici di Autostrade, Spea e del ministero dei Trasporti: notificati gli “avvisi”

Sale a 60 numero degli indagati per il crollo del Ponte Morandi : Sale ad una sessantina il numero degli indagati per il crollo di ponte Morandi a Genova, in cui lo scorso 14 agosto persero la vita 43 persone. Da ieri la Guardia di Finanza sta infatti notificando quasi 40 nuovi avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia, della controllata Spea Engineering e del Ministero delle Infrastrutture, con l'accusa di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato alla ...

Raffica di avvisi di garanzia per il crollo del Ponte Morandi a Genova : Genova, 8 mar., askanews, - Sale ad una sessantina il numero degli indagati per il crollo di ponte Morandi a Genova, in cui lo scorso 14 agosto persero la vita 43 persone. Da ieri la Guardia di ...

Ponte Morandi : Zona franca urbana di Genova - da Mise 109 mln per imprese : Roma, 8 mar. (AdnKronos) - E’ stata pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo Economico che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni per le imprese previste dal decreto per Genova che ha istituito, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, conosciuto