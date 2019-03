Il Web ha compiuto 30 anni - ma non è (ancora) lo strumento utile all’umanità che avrebbe voluto il suo inventore : Il 26 febbraio il World Wide Web ha compiuto 30 anni, ma non è ancora diventato lo strumento al servizio dell’umanità che il suo inventore aveva sognato. Lo sottolinea lo stesso Tim Berners-Lee in una lettera aperta. Non è la prima volta che il creatore di Internet scende in campo, chiedendo una “Magna Carta per il Web” che sia capace di rendere la sua invenzione qualcosa di realmente utile all’umanità, o scagliandosi contro i ...